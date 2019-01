Új stratégiai partnere van a kormánynak

Stratégiai partnerségről írt alá megállapodást a magyar kormány és a Tungsram csoport hétfőn, ez derült ki a cég közleményéből. A megállapodást a kormány részéről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a cég részéről pedig Jörg Bauer elnök-vezérigazgató írta alá.

”A Tungsram a harmadik legnagyobb magánkézben lévő vállalat, amelynek globális piaci törekvéseit a kormány az Eximbank által nyújtott hitellel és a beszállítói körbe tartozó közel 700 magyarországi kis- és középvállalkozás támogatásával is segíti" - mondta a megállapodás aláírásakor Szijjártó. A kormány eddig 80 céggel kötött stratégiai partnerségi megállapodást.

A Tungsram hosszú szünet után újra önálló cégként van jelen a magyar piacon. A Tungsram az 1896-ban alapított Egyesült Izzó utódjaként a magyar ipar egyik fontos cége volt, gyárait a rendszerváltás után viszont az amerikai General Electric vette meg. Idén februárban viszont a GE Lighting bejelentette, hogy eladja európai, közel-keleti, afrikai és törökországi üzletágát, valamint a globális autólámpa-ágazatát a GE egy korábbi felső vezetője, Jörg Bauer irányította cégnek.

Áprilisban a Tungsram Group tulajdonába kerültek a vállalat magyar egységei. Novemberben befejeződött a külföldi egységek csatlakozása: így a magyarországi központhoz 22 országban működő 23 leányvállalat csatlakozott, így létrejött egy globálisan működő magyar vállalat. A Tungsram története azonban 1896, a vállalat elődjének, az Egyesült Izzónak megalapítása óta összefonódik Magyarországgal és az innovációval. Jelenleg 5 hazai városban működnek gyárai, és a cég itthon fektet K+F tevékenységbe is.

„A cég 123 évvel ezelőtti alapítása után, a két világháború között az izzólámpagyártással a kor innovációjának élvonalába került, és neve összefort az akkor forradalmi termékekkel. Most hasonló módon, hazai és nemzetközi piacon is vezető, innovatív vállalat szerepére törekszünk, és a partnerséget látjuk az egyetlen célravezető útnak, a versenyképesség kulcsának. Úgy gondoljuk, hogy együtt Magyarország Kormányával, nemzetközi és hazai üzletfeleinkkel, kkv-partnereinkkel, a felsőoktatás szereplőivel, önkormányzatokkal mi lehetünk az ország jövője" mondta Jörg Bauer „Fontosnak tartjuk azt is, hogy Magyarországon minden minőségi izzó Tungsram legyen.”

A 4500 alkalmazottat foglalkoztató vállalat termékeinek 95 százalékát exportálja és 100 nemzetközi piacon értékesíti. A cégnek öt magyarországi gyárra van, amelyekkel 1600 beszállítóés partner működik együtt. A cég közleménye kiemeli, hogy a Tungsram Magyarországon tervez, fejleszt és gyárt, valamint folytatja és kibővíti eddigi tevékenységét a világítástechnikán belül és azon kívül is.