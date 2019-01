Diktátorsors: eladták Robert Mugabe hongkongi luxusvilláját, a Jackie Chan házat

Az Index.hu nemrég terjedelmes cikket közölt arról, hogy mennyire nehéz is a strómanokkal. Hiszen azok olykor fellázadnak, önállósítják magukat és sokszor a jog szerint ők tűnnek tulajdonosnak. természetesen ilyen történet máshol is megeshet.

Hongkong nagyon gazdag és még az idei tőzsdei áresés ellenére is hasít az ingatlanpiaca. Ezért is keltett nagy feltűnést Hongkongban, illetve Kínában, hogy mint arról például a South China Morning Post is beszámolt, egy forintban milliárdos értékű villa, a JC Castle (a JC Jackie Chanra utal, mert a kung-fus akcióhősről van elnevezve a Hongkong kevés hegyes, zöld területének egyikén elterülő villa) a tíz évvel ezelőtti vételárához képest most 15 százalékkal olcsóbban cserélt gazdát.

Természetesen egy hongkongi ingatlanüzlet önmagában azért annyira nem lenne érdekes, de ha hozzátesszük, hogy ezt a villát valamikor alighanem Robert Mugabe zimbabwei diktátor vette a Hongkongban tanuló lányának, rögtön izgalmasabb a sztori.

Strómanokkal óvatosan!

Azt írtuk, hogy "alighanem" Mugabe vette, aminek azért van jelentősége, mert a 2008-ban megvett villában valóban Mugabe családja, második felesége Grace és a lánya Bona lakott, amikor Bona 2008 és 2011 között a City University of Hongkongon tanult, és a 2761 négyzetméteres villa már elég is volt a szerény egyetemistának.

És itt jön a pazarlásaikat rejtegetni szerető államfők örök banánhéja, amikor Mugabét számon kérte a nemzetközi sajtó, hogy egy szegény ország vezetőjeként miért vett az egyetemista lányának ekkora házat, ő csak szerényen elmosolyodott és jelezte, a ház nem az övé, ők csak bérlők.

Egy tajvani üzletember

Mugabéék azonban elkövették azt a hibát, hogy egy Cross Global nevű cégen keresztül vásárolták meg a házat, és a Cross Global két év múlva eladta a házat a cég addigi tulajdonosának, egy Hsieh Ping Sung nevezetű tajvani születésű, de dél-afrikai egészségügyi üzletembernek, aki egy időben Mugabe bizalmába férkőzött, sőt első számú bizalmasa lett.

Innen érdemes óvatosan fogalmazni, mert bár a felek aligha olvassák a magyar sajtót, de mégsem lehet Sung urat magát önállósító, fellázadt strómannak nevezni, hiszen éppen ezt vizsgálta évekig egy Hongkong-i bíróság. Sung azt mondta, hogy tényleg ő a tulajdonos, a Mugabe-család pedig nemzetközi perekkel igyekezett igazolni, hogy mindig is ők voltak a valós és végső haszonhúzók, a "közvetítő" most csak le akarja nyúlni az ingatlanukat.

Végjáték

Mugabe, miután 2017- ben felhagyott áldatlan országvezetői tevékenységével arany mentőövet kapott, ott maradhatott Hararében, vagyis a fővárosban, kényelmét luxusautók és 23 fős személyzet szolgálja, de élete alkonyára azért csapás éri csapás hátán. A róla érkező legfrissebb hírek alapján mozogni már nem nagyon tud a lassan 95 éves diktátor, de azt is meg kellett élnie, hogy felesége ellen egy 20 éves dél-afrikai modell bántalmazása miatt elfogatóparancsot adtak ki a dél-afrikai hatóságok. Ez azért dráma a nagyasszonynak, mert oda járt vásárolni és a fiai is ott élnek. Mindennek tetejébe még a családi villát is úgy "kényszer-értékesítették" Hongkongban, hogy a vételár nem a családhoz folyt be.

A kényszer-értékesítés talán nem is megfelelő kifejezés, mindenesetre egy meglehetősen összetett jogi végjáték után a bíróság Mugabéékről kimondta a bíróság, hogy tényleg csak bérlők voltak és egy megbízott ingatlancég adhatta el meg nem nevezett külföldi vevő felé a kastélyt.