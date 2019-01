Orbán menzájának somlóijával semmi nem tud versenyezni

A politikusok akciós étkezése már korábban, a Parlament és a Képviselői Irodaház étkezdéje miatt is téma volt, most pedig attól hangos minden, hogy a Miniszterelnökség új Gundel-menzáján nyolcszázötven forint a füstölt csülkös bableves. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ők mennyiért esznek a munkahelyükön.

A beérkezett levelekből az derül ki, hogy bár az átlag munkahelyi menzán drágábbak az ételek, mint a Miniszterelnökség éttermében, de nem sokkal - szélsőségek persze akadnak. Azt is megtudtuk, hogy a német képviselők hasonló áron jutnak a napi betevő Bohnensuppéhoz, mint magyar kollégáik.

Az átlag magyar munkahelyi kajáldában a napi menü ezer forint körül alakul, amihez a desszert jellemzően három-négyszáz forint pluszt jelent.

Levesek terén nehéz versenyre kelni a Miniszterelnökség egységes háromszáz forintjával. Egy átlagos magyar munkahelyi menzán a levesek öt-hatszáz forintba kerülnek, sok helyen lehet zóna adagot is kapni, ez átlagosan háromszáz forint. Azt nem tudni, hogy van-e kis adag a Karmelita Menzán, de a korai karmeliták szigorú böjttel vetettek féket a testüknek, hogy az égi dolgokra tudjanak koncentrálni, tehát nem elképzelhetetlen, hogy az épület szelleme a Miniszterelnökség tagjait is mértéktartásra sarkallja.

Bezzeg az osztrákok

Kérdésünkre az osztrák parlament sajtóosztálya elmondta, hogy – bár a parlamentnek nincs saját étterme – a közeli étteremben akciósan, egységes 4 euró 90 centes, azaz körülbelül ezerhatszáz forintos áron ehetnek a parlamenti pártok tagjai és a miniszterelnökség munkatársai is. Az osztrákok négy menüből választhatnak, 70 centért üdítő is jár.

A Bundestag éttermében nincs külön kedvezmény a kormányzati alkalmazottaknak, az átlagos napi étel 3 euró 35 centbe, vagyis KÖRÜLBELÜL 1000 forintba kerül.

Azt nem tudni, hogy pontosan milyen ételek közül válogathatnak az osztrákok és németek, de a magyar étlap kapcsán meg kell jegyezni, hogy bár az egységet a Gundel üzemelteti, nem a Gundel étterem kínálatából áll a menü, hanem menzaételeket tartalmaz.

Az olvasói levelek alapján elmondhatjuk, hogy a gírosz és a kínai kaja is népszerű ebéd, ezek jellemzően ezer forint körül kaphatók, bár a minőségük elég változó, és hamar rájuk lehet unni. Az állami egészségügyben dolgozik olvasónk édesanyja, ő 580 forintért eszik napi menüt, sajnos további részleteket nem árult el. Nemcsak az adag mérete vagy az étel minősége, de a helyszín is sokat számít, ha az árról van szó. Olvasóink levelei alapján azt lehet mondani, hogy a budapesti nagy céges irodaházak és környékük étkezdéi a legdrágábbak, míg a vidéki vagy kisebb városi kifőzdék olcsóbbak.

Az egyik nagy egyetem kollégiumának büféjében 850 forintért a következő ételköltemények kaphatóak:

Több olvasónk is írt az egyik nagy távközlési cég székházának étterméről, ahol szedd-magad rendszerben kell lemérni az ételeket. Utóbbi rendszerrel eléggé mellé lehet fogni, nem ritka a kétezer forint fölötti, sőt, akár a háromezres ebéd is. A menü ebben az étteremben is 890 forint, bár a Miniszterelnökség menzáján található 800-900 forintos sültekért itt nagyjából kétezer forintot kéne fizetni.

Általában azt tapasztalni, hogy míg a menük jellemzően ezer forint körül vannak, a jobb minőségű sültek 1500-2000 forint környékén mozognak. Van olyan olvasónk is, akinek naponta egyszer, akciósan háromszáz forintért biztosít ételt a munkahelye, de ez ebben a formában inkább béren kívüli juttatásnak tekinthető.

Egy másik olvasónk arról írt, hogy ő 99 forintos tökmagos kiflin él.

Bár a különféle magvak igen egészségesek, figyelni kell a rostokban és vitaminokban gazdag étkezésre. A Karmelita Menzán például háromszázhatvan forintért már kapunk grillezett zöldségeket vagy akár káposztás tésztát is, hét tökmagos kifli áráért pedig egy tojással töltött vagdaltot.

Végezetül jöjjön, amiről mindenki beszél: a 260 forintos somlói galuska. Ez a klasszikus tényleg a Miniszterelnökségen a legolcsóbb, egyik olvasónk se írt négyszáz forintnál olcsóbb somlóiról, nemhogy háromszáz alatt.

A nagy vízkérdés

Egyes élelmiszerboltokban is van már menza. Az egyik ilyen helyen 990 forint a napi menü, ami minőségileg csak az elmegy szint fölött van, de ezerpárszáz forintért már kifejezetten jókat lehet enni. Egy másik szupermarket pedig önkiszolgáló salátapulttal csábítja az ebédelni vágyókat, ahol előre beárazott dobozokba lehet összeválogatni magunknak zöldségeket és önteteket. Ez egészséges és olcsó opció is lehetne, viszont a cikk szerzőjének személyes tapasztalata az, hogy bár távolról hívogatóak a felszelt zöldségek és az öntetes tubusok, közelről az egész inkább a következő szavakkal jellemezhető:

fonnyadt,

lehangoló,

vizes.

Olvasóink nem tértek ki az italokra, és a Miniszterelnökség menzájáról készült képekből se derül fény az igazi kérdésre:

Van-e kirakva az asztalokra víz, vagy fizetni kell érte?

Sok helyen ugyanis szívfájdalom, hogy csak 0,33-as palackos üdítők és vizek vannak, miközben más étkezdékben szabadon lehet csapolni a vizet. Ha mondjuk átlag menzás áron kétszázötven forint egy üveges víz, akkor az máris egy ezres fölé viszi az ebédelő miniszterelnökségi dolgozók kiadását.

Summázva tapasztalatainkat elmondhatjuk, hogy a Miniszerelnökség Gundel-menzája a menüket nézve átlagos árakon kínálja ételeit, sültekben és levesekben viszont kifejezetten olcsónak lehet nevezni, főleg a Várhoz és a környék áraihoz viszonyítva, igaz, nem ott dolgozóknak esélyük sincs ott enni.