Bánki Erik Római-parti lakásai is kimaradtak a vagyonnyilatkozatásból

Bánki Erikről, a Fidesz egyik fontos gazdaságpolitikusáról egyre - másra derül ki, hogy sokkal nagyobb vagyona volt, mint ahogy azt tudni lehetett, ugyanis egyre több olyan értékes tulajdonáról lehet tudni, amelyek nem szerepeltek a vagyonnyilatkozatában. Ilyen volt az a száz hektár föld Erdélyben , amelyről még decemberben írt a Direkt 36, a portál pedig most két Duna-parti lakásról tárta fel, hogy a képviselőé volt, bár ez a nyilatkozatában nem látszott.

Bánki mindkét esetben azzal védekezett, hogy azért nem vallotta be ezeket a vagyonelemeket a vagyonnyilatkozatában, mert a földeknek és a lakásoknak sem ő volt a tulajdonosa, hanem az ő tulajdonában lévő cég, ezeknek a vagyonával pedig nem kell elszámolnia a vagyonnyilatkozatában. Ami amúgy igaz is. Viszont, ahogy a Direkt 36-is leírja, ez egy olyan kiskapu, ami megnehezíti azt, hogy tényleg látni lehessen, mekkora vagyona is van a képviselőinknek.

A képviselő a vagyonnyilatkozata szerint egy 47 négyzetméteres ürömi ház ötödének a tulajdonosa és korábban sem volt ennél sokkal vagyonosabb, korábbi vagyonnyilatkozataiban két ürömi ingatlan szerepelt. Viszont egy, a feleségével közös cégen keresztül két lakása is volt a Római-parton, a Római Wellness Otthon lakóparkban. Bánki és felesége 2009 nyarán lett tulajdonos egy B6-Home Kft. nevű cégben. Ennek a cégnek a tulajdonában volt egy 133 négyzetméteres lakás a lakóparkban, majd Bánki Ágnes a cégen keresztül még két lakást vett ugyanitt, egy 93 és egy 72 négyzetmétereset.

Bánkiék 2012-ben eladták a B6 Home Kft.-t, viszont Bánki Ágnes egy B6 Rent nevű cégen keresztül továbbra is két lakás tulajdonosa a lakóparkban, saját bevallása szerint pedig Bánki Erik is "félig-meddig" itt él (hetente pár napot Pécsett és Mohácson van, azért csak félig-meddig), és két cége is az egyik ilyen lakásba van bejelentve. A B6 Rentben a képviselő viszont már nem tulajdonos.