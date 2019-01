A Spar után az Auchannál is komoly béremelés jön

Jelentős béremeléseket jelentett be a Spar után az Auchan is az MTI hétfői cikke szerint.

Az Auchan esetében ez a nem vezető beosztású munkatársak alapbérének komoly növekedését jelenti, ami mellé még prémium és béren kívüli juttatás is társul – utóbbi a teljes munkaidős dolgozóknál akár bruttó 91 ezer forint is lehet. A francia cég emellett élet- és balesetbiztosítást, egészségügyi szolgáltatásokat, vásárlói kedvezményt és részvényesi programot is kínál az alkalmazottainak.

A 2019-es emelés összesen 1,7 milliárd forintot jelent majd.

A Spar 2019-re összesen 7,5 milliárd forintnyi béremelést jelentett be még múlt csütörtökön, ami azt jelenti, hogy a kezdő alapbér bruttó 220 ezer forintra nőtt, de 13. havi fizetést is biztosítanak a dolgozóik számára.