Nyolc éve nem volt ilyen kevés hiteltartozás

Nyolc éve nem volt ilyen alacsony a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KRH, régi nevén BAR-lista) nyilvántartott élő mulasztások száma - írja a Portfolio.hu az adatokat nyilvántartó rendszer üzemeltetőjének, a BISZ Zrt.-nek adataira hivatkozva. Jelenleg 1,4 millió jelenleg is élő tartozásról tudnak, ami ugyan még mindig nagyon magas szám, de legutóbb 2010-ben volt ennél alacsonyabb néhány tízezer darabbal.

A megszűnt (lezárt) mulasztásokkal együtt 1,698 millió darab mulasztást mutat az adatbázis. (2011 óta nem 5 évig, csupán 1 évig tárolja a rendszer a lezárt mulasztásokat, részben ennek is köszönhető a lezárt ügyek statisztikájának a javulása.) Eközben a lakossági hitelpiac is folyamatosan bővül, a rendszerben összesen 5,039 millió természetes személyt tartanak nyilván, ebben a rendben fizetők is benne vannak. Ők összesen 7,469 millió élő és 2,243 millió megszűnt hitelszerződéssel rendelkeznek.