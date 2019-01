Szemerey Tamás helyett Szíjj László került az MKB tulajdonosai közé

Azt már megszokhattuk, hogy az MKB Bank tulajdonosai gyakran jelentenek be tulajdonosi változásokat. A bank privatizációja után a mindenféle indiai-szingapúri-magyar intézményi tulajdonosi kör több lépésben konvergált, elsősorban Mészáros Lőrinc, illetve Szemerey Tamás felé, vagyis Orbán Viktor miniszterelnök barátjához és Matolcsy György jegybankelnök unokatestvéréhez.

Ez most fontos

A sok részben technikai részesedés-csere után azonban január 14-én egy érdemi változást is közzétettek. Az MKB Bank ugyanis bejelentette, hogy a Blue Robin Investment S.C.A., vagyis a bank 32,9 százalékos részvényese hivatalosan tájékoztatta az MKB Bank Zrt.-t arról, hogy végső tulajdonosának személye megváltozott.

Sok a tulajdonnév, de röviden a lényeg, eddig Szemereyé volt a nyolc legnagyobb hazai bank egyikének az egyharmada, innentől Szíjj Lászlóé lesz. Utóbbit sem kell vélhetően bemutatni az olvasóinknak, az elsősorban a Duna Aszfalt éléről ismert tiszakécskei illetőségű építőipari üzletember jó barátja Mészáros Lőrincnek és a Simicska Lajos fémjelezte Közgép-sikerszéria után a legnagyobb hazai mélyépítőipari játékos.

NHB-para

A lépés aligha volt véletlen, hiszen az elmúlt egy hónapban Szemerey Tamás kisbankja, vagyis az NHB Bank likviditási problémákkal küzdött, és az MKB stakeholderei stabilabb tőkehátteret szeretett volna felmutatni. A többiek (és úgy tudjuk, hogy Szemerey partner volt ebben a kérdésben) olyan továbbra is magyar, de kívülről nézve stabilabb hátteret szerettek volna, amely egy éppen tőzsdére készülő bank reputációjára nem jelent veszélyt.

Az ugyanis kifelé kellemetlen lett volna, ha magyarázni kell, hogy miként lehet egy nagy bank tulajdonosa egy olyan befektető, aki még egy kis bank problémáinak megoldásával is szenved.

Szíjjről és az MKB-ról már hallottunk

A laikus olvasó esetleg azt is sejtheti, hogy Szíjj László számára sem teljesen ismeretlen a bank. Korábban elsőként a Figyelő hetilap mutatta be, hogy milyen kiterjedt kapcsolat volt az MKB megvételében kulcsszerepet játszó Jaksa János korábbi kecskeméti bankár és Szíjj László Duna Aszfaltja között. Hivatalosan azonban Szíjj László csak most jelenik meg a bankban.

Milyen következményei lehetnek a változásnak?

Érdemben semmi. Azt hallottuk, hogy a jogászok alaposan átnézték a tranzakciót és arra jutottak, hogy a Szemerey Tamás lecserélése Szíjj Lászlóra nem változtat a bank nagyhitel korlátain, vagyis azon, hogy például az MKB miként finanszírozhat Mészáros-érdekeltségeket, illetve nem vált ki vételi ajánlatot sem.

A bank környezetében biztosan cél volt, hogy a tőzsdére lépés előtt rendezzen olyan kérdéseket, amelyeket a tőzsdei nyilvánosság előtt már esetleg bonyolultabb lett volna.

Azt nem lehet tudni, hogy Matolcsy György rokona és Orbán Viktor közvetlen baráti köre eddig hogyan jött ki egymással, de a jelenlegi két tulajdonos, Mészáros Lőrinc és Szíjj László egészen biztosan régi szövetségesek és nyaralótársak.