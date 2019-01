133 férőhelyes, mediterrán jellegű kikötőt terveznek Révfülöpre

Saját, 133 hajó téli-nyári vízen tárolására is alkalmas, mediterrán mintára megálmodott kikötőt terveznek Révfülöpre - írja a Hajózás.hu. A projekt még hosszas tervezés, engedélyeztetés, társadalmi egyeztetés előtt áll, de az elszánt polgármester, Kondor Géza szerint 2020-ra megszerezhetik az engedélyeket, utána jön még a finanszírozás része.

A kikötő terve nem új keletű, 1974-ben készítették az első konkrét dokumentációt, majd 1985-ben, 1999-ben és 2003-ban is készültek tanulmánytervek.

Fotó: hajózás.hu

Révfülöp polgármestere 2010-ben még képviselőként, 2013 augusztusától pedig már polgármesterként indítványozta a kikötő építését.

A 2013 augusztusában kezdeményezett környezetvédelmi hatástanulmányt 2018 szeptemberében a másodfokú környezetvédelmi hatóság megfellebbezhetetlenül jóváhagyta, kimondták, hogy a környezetet a kikötő megvalósítása nem károsítja. A tanulmány elkészítésében részt vett a Magyar Tudományos Akadémia is.

Kondor szerint most egy több lépcsős, a legjobb esetben is másfél éven át tartó tervezési, engedélyeztetési folyamat következik, így 2020 tavaszán rendelkezhetnek majd a jogosultságokkal. "Ezek birtokában lehet majd források után nézni, és ha ezen a nem egyszerű akadályon is átjutottunk, jöhet a közbeszerzés, ami szintén időigényes folyamat" – tette hozzá a polgármester.

A konkrét gazdasági elemzések, tervezések hiányában a becsült bekerülési költség várhatóan meghaladja a település teherbíró képességét, így pályázati forrásokkal, esetleges hitelfelvétellel, illetve vállalkozások bevonásával tennék lehetővé a megvalósítás financiális hátterét.

A polgármester azt mondta, garantálják azt, hogy a vízpart továbbra is nyitott marad, nem lesz kerítés, szögesdrót, kordon, építmények, ezt akkor tudják szavatolni, ha az üzemeltetést, a működtetést az önkormányzat tulajdonában tartják. A kikötőhöz épül még egy 180 méteres sétány növényekkel, világosítással, amit egy kis híd köt majd össze a szárazfölddel, hogy tudjon a Balaton vize keringeni. A kőszóráson mély vízben pecázhatnak a horgászok, a hajók pedig a móló falához tudnak kikötni.

A vitorláskikötőt, illetve az elszállítandó iszap mennyiségét úgy tervezik, hogy medre alkalmas legyen az 1,4–1,5 méter merülésű hajók fogadására.

Kondor Géza szerint azért fontos az új kikötő építése, hogy ne kelljen más településre vinni a pénzüket azoknak a révfülöpieknek, akik vitorlással, elektromos kishajóval rendelkeznek. Jelentős bevételt is vár ettől az önkormányzat, és így akarják megállítani a burjánzó nádast, ami a település legfrekventáltabb partszakaszát veszélyezteti.

Különleges kis nádfolt

A projektről már szó volt a 24.hu korábbi, a Balaton veszélyben lévő ökoszisztémájáról szóló cikkében is. Ebben írták, hogy a leendő kikötő területén van egy kis nádfolt, ami jelentős természetvédelmi értékkel bír. A terület egyik oldalát egy park szegélyezi, közvetlenül mellette pedig egy most is üzemelő kis kapacitású kikötő található néhány vitorlással, a kettő között pedig fekszik egy kis nádas, zsombékos, amiben a térségre nézve egészen ritka növény- és állatfajok fordulnak elő.

Itt telelnek a kockássiklók, a vízisiklók, de több mocsári teknős egyedet is találtak ebben a kis foltban, ami elképesztő ritkaság annak ismeretében, hogy körbe szinte csak kiépített partszakasz határolja. "A hatástanulmányban ezt a részt úgy jelöltük ki, hogy sem a kivitelezési munkák során, majd a kikötő megépítése után sem lehet a területen olyan beavatkozást végezni, amik veszélyeztetnék a természetvédelmi értékek megőrzését" - mondta el a 24.hu-nak a szakértő.

Nem mindenki ért egyet

A polgármester is megszólalt a 24 cikkében, elmondta, hogy hogy nem egy szűz területet szeretnénk erre a célra hasznosítani, hanem az egykori teherkikötő területét. Ez a vízterület jelenleg is az energetikai rendelet szerint vitorláskikötőként van nyilvántartva, száz évnél idősebb beton kikötőbakok jelzik ezt.

A projekt ellenzőiről is beszélt Kondor. "Azt, hogy nem mindenki ért egyet a kikötő létesítésével, megértem. Azt, hogy azon civil szervezet elnöke, aki a tiltakozások, fellebbezések legnagyobb aktivistája, jelenleg is a tervezett kikötő helyszínén tartja vitorlását, erősen megkérdőjelezi a szándék tisztességét. Nyilván nem azért tiltakoznak, hogy továbbra is ingyen, rendezetlenül, mindenféle környezetvédelmi előírás betartása nélkül élvezhessék a hely adottságát, kizárva másokat. Nem azt mondják, hogy ne legyen vitorláskikötő Révfülöpön, hanem hogy ne itt. A kikötő előkészítésére már 1975-ből találhatók dokumentációk. Amikor elődeink Révfülöp keleti részén készítettek elő kikötőfejlesztési programot, ugyanezek az aláírók tiltakoztak, hogy ne ott, hanem a jelenlegi helyen fejlesszenek" - mondta.