Meghalt az egyik legnagyobb amerikai mágnás

Nyolcvankilenc éves korában meghalt Jack Bogle amerikai befektető, a Vanguard Group alapítója és korábbi igazgatója – számolt be róla a CNBC. A legendás befektetési tanácsadócég jelenleg több mint 5 milliárd dollár értékben felel részvényekért.

Bogle hozta létre az első indexkövető alapot, amely lehetővé tette, hogy a befektetők magas hozamokra tegyenek szert alacsony költségek mellett, szemben az aktív alapkezeléssel. Az amerikai üzletember 1975-ben alapította a Vanguardot, a világ jelenlegi legnagyobb befektetési szervezetét, amelyet 1996-ig maga igazgatott.

A Vanguard jelenleg több mint húszmillió befektető pénzéért felel 170 országban. Bogle személyes vagyonát mindössze 80 millió dollárra becsülik.

A befektető régóta küzdött szívproblémákkal, 31 éves korában több szívrohamon is átesett, 65 éves korában pedig transzplantációs beavatkozást végeztek el rajta. Bogle számos könyvet írt a befektetésről, az utolsó tavaly jelent meg Stay the Course: The Story of Vanguard and the Index Revolution címen. Az üzletembernek számos követője, rajongója van, akik saját fórumukon tárgyalják meg példaképük üzleti stratégiáit.

"Ha valaha szobrot állítanak annak az embernek a tiszteletére, aki a legtöbbet tette az amerikai befektetőkért, a legkézenfekvőbb választásnak Jack Boglenek kéne lennie" – írta róla Warren Buffett amerikai milliárdos – "A korai éveiben gyakran gúnyolódtak Jacken a befektetésmenedzsment világában. Manapság azonban kielégítheti a tudat, hogy befektetők millióinak segített, hogy sokkal jobb hozamokat érjenek el a megtakarításaikra, mint amúgy tudtak volna. Jack számukra és számomra is egy hős."

John Clifton Bogle 1929-ben született New Jersey államban, a családja szinte minden vagyonát elvesztette a nagy gazdasági világválságban, az apja az italhoz fordult és a szülei végül elváltak. A családja rossz anyagi helyzete a válság idején kitörölhetetlen emléket hagyott Bogleben. "Nehéz idők voltak, 10 éves voltam amikor elkezdtem dolgozni, először újságot hordtam ki, később pincérként dolgoztam." – mondta el egy 2012-es interjúban –

Megtanultad, hogy meg kell dolgozni azért, amit kapsz, sajnálom azokat, akik nem úgy nőttek fel, hogy ezt megtanulják.

"Bizonytalanságban éltünk" – mondta el egy másik, 2014-es interjú során – "Már egész fiatalon megtanulod, hogy jobb ha felgyűröd az ingujjadat. Ez egy örök érvényű lecke. Ha nem tanulod meg, akkor örökre hátrányban leszel."

Bogle először a híres Blaire Academy ösztöndíjas tanulója volt, amely egy jó hírű magániskola Bogle szülőállamában. Később felvételt nyert a Princetonra, ahol 1947-ben szerzett diplomát. Kezdetben a Wellington befektetési alapnál kezdett dolgozni, amelynek később az igazgatója is lett, azonban egy szerencsétlen üzleti döntést követően kirúgták. Ezt követően alapította meg a Vanguardot, amely Bogle ötleteinek hála hamar a legnagyobbak közé nőtte ki magát.