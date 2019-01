Mészáros Lőrinc tulajdonába került a Puskás stadiont építő cég

Régóta sejteni lehetett, hogy a legnagyobb, a legdrágább, a legfontosabb stadionprojekt aligha készülhet a NER-től független szereplőkkel. Most ez már publikus is, de ez akár zavart is okozhat a birodalomban.

Mészáros Lőrinc családjának érdekeltségébe kerül a ZÁÉV Zrt. - tudta meg a Napi.hu. A Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. (e cégben a három Mészáros-gyermek az aláíró) bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), hogy egyedüli közvetlen irányítást szerez a Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. felett - derül ki a GVH honlapjáról.

Peresztegi kiszáll

Ha hinni lehet a cégregisztereknek, akkor Peresztegi Imre ZÁÉV-főnök által birtokolt Pannon Speed volt eddig a tulajdonosa a zalaegerszegi székhelyű építőipari cégnek és a ZÁÉV leányvállalatainak. Mivel ezek a cégek sorra nyerték az állami és önkormányzati közbeszerzéseket, aligha lehetett kérdéses, hogy a társaság jó viszont ápol a NER-rel (elsősorban Paár Attilát és Mészáros Lőrincet emlegették korábban is jó kapcsolatként), és ahogy ezt két éve a Puskás stadion építésének költségeit részletesen taglaló cikkben is megírtuk, mi is azt vártuk, hogy előbb-utóbb a NER-nél landolnak a cégek.

Végül sportnyelven szólva, nem született totógyilkos meglepetés, valóban Mészáros Lőrinc körének érdekeltségébe került a zalai csoport. Ha pedig Peresztegi Imre megkapta a 2017-ben 35 milliárd forintos árbevételű és 3,2 milliárd forintos adózott eredményt elérő cégért a piaci árat, akkor a jelenlegi alacsony kamatlábakból és a magas építőipari P/E mutatókból kiindulva biztosan állíthatjuk, hogy jövőre előkelő helyen köszönthetjük majd őt a top 100-as milliárdos listán.

Feltéve persze, ha a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatát is kiállja a deal.

Börtön, rendelő, lakópark

A ZÁÉV oldalán elbolyongva kiderül, hogy a cég építette a szombathelyi börtönt, a mohácsi Tesco-t és a sellyei rendelőt, de a zalaegerszegi Kerámia 2. lakóparkot is, ám a legismertebb megbízatása alighanem mégis az, hogy ő építheti fel a Magyar Építővel közösen az új Puskás stadiont nettó 150 milliárd forintért.

Stadion és türbe

Egykoron sokan meglepődtek, hogy ezt a munkát Peresztegi Imre cége nyerte el, pedig a társaságnak van már tapasztalata stadionépítésben, mert a zalaiak húzták fel a Swietelsky Magyarország Kft.-vel a szombathelyi stadiont és sportkomplexumot is, ami Szombathelyen olyan volt, mintha újpestiek építhetnék fel a Fradi-stadiont. A cég újította fel a budai Gül Baba türbéjét és ő építette meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lovardáját.

Most majd óvatosabban kell vásárolni

A rendkívül gyors ütemben terebélyesedő Mészáros-birodalom most azonban nehéz hetek és hónapok elé néz, óvatosabban kell vásárolnia. Egy olyan csoportban, ahol a csapat megszokta, hogy minden hónapban csurran-cseppen egy építőipari cég, egy erőmű, pár szálloda, egy ipari érdekeltség, egy lapcsalád (az speciel, nem csak jött, hanem legutóbb ment is), most önmérsékletet kell majd mutatni.

A birodalom tőzsdei élharcosai, vagyis a konzum és az Opus ugyanis egyesülni szándékoznak, ez pedig egy olyan szokatlanul új és nagy jogi feladat lesz, amihez pár hónapos nyugalom és stabilitás kell, hogy a különböző engedélyek, mérlegek, zárások részvény-átváltási arányok legalább valamennyire stabil vállalkozás-csoport képét mutassák. Vagy persze lehet mindezt a nyilvános cégeken kívül szervezni. Mert Magyarország legsikeresebb családjának nem csak féltucat tőzsdei cégben van jelentős befolyása, de azért vannak a nyilvános piacon kívül is morzsáik.