Mi lenne Vajna Tímeával, ha a saját lábára kéne állnia?

Andy Vajna életének leginkább bulvárérzékeny vonatkozása a felesége, Vajna Tímea volt, nincs ez másként a halálával sem. A hírre érkező (többnyire rosszindulatú) emberi reakciók jókora része firtatja, mi lesz most a megözvegyült Vajnánéval, mekkora örökség juthat neki a több tízmilliárdos vagyonból, a volt filmügyi kormánybiztos után maradó cégbirodalomból.

Vajna Tímeával az elmúlt években elég gyakran foglalkozott a sajtó annak kapcsán (is), hogy üzletasszonyi minőségben próbálgatja a szárnyait, férje révén részesedést szerzett több cégben. Most azt a hipotetikus helyzetet nézzük meg, mi lenne vele, ha ezek segítségével a piacról kellene jövedelmet szereznie a férje halála után.

Vajna Tímea közvetve vagy közvetlenül négy magyar cégben rendelkezik érdekeltséggel:

Beauty Enterprises Kft.

Dorottya Diamond Palace Kft.

Mr. Funk Vendéglátó Kft.

The Donut Library Kft.

Ezek változatos területeken működnek, a szépségipartól az ékszerkereskedelmen át a vendéglátásig terjed a spektrum, az viszont mindegyikről elmondható (a Vajnáék által csak nemrég megszerzett Donut Libaryn kívül), hogy eddigi fennállása során csak veszteséget termelt.

A szépségverseny nagyon nem jött be

A Beauty Enterprises Kft., amelyen keresztül Vajna Tímea a többi érdekeltséget is birtokolja, elsődlegesen szépségversenyek szervezésével foglalkozna, de az elmúlt időszakban felhagyott ezzel a tevékenységgel, a céginformációs rendszer szerint az utolsó elérhető évben (2017-ben) nem volt árbevétele. Ez nem is annyira meglepő, hiszen már 2015-ben arról szóltak a hírek, hogy Vajnáné most már inkább szabadulna a Sarka Katától átvett Miss Universe Hungary licensztől, mert a versenyt nem sikerült nyereségesre kihozni. Mint mondta:

Látom, hogy nekünk mennyivel többe került a versenyünk, mint a Miss World megszervezése. Mi csak a 11 ledfalra költöttünk 12 millió forintot. Persze, ha egy kisebb helyen, mondjuk a Margitszigeti színpadon rendezném meg, valószínűleg sokkal alacsonyabb lenne a költségvetése, talán úgy megérné. Hobbinak viszont elég költséges.

Ettől függetlenül 2016-ban Vajna Tímeáék még megszerveztek egy versenyt, amelyen több mint 130 millió forintos ráfordítás mellett 72 milliós bevételre tettek szert, tehát jókora bukó volt. A licensztől a jelek szerint nem sikerült megszabadulni, és a Beauty Enterprises Kft. 2017-ben már 64 milliós mínuszt hozott össze, miközben a befektetett eszközállománya és a saját tőkéje évről évre nőtt, az utolsó elérhető beszámoló szerint 403 millió forinton illetve 203 millió forinton állt. A 2018-as eredményeket egyelőre nem látjuk. Pedig az iparágban a jelek szerint vannak lehetőségek, Sarka Kata brandje, a Miss World Hungary továbbra is él és virul.

Könnyebb hordani a gyémántot, mint eladni

A cégek közül Vajna Tímea ékszerüzletén, a Dorottya Diamond Palace-on folyik át a legtöbb pénz, ám valami miatt ezt sem sikerül pozitív mérlegűre kihozni. A 2012-es alapítású, gyémánt ékszerek gyártására és értékesítésére specializálódott cég 2015-ben kezdett ténylegesen működni, innentől meredek felívelés jellemezte árbevételfronton, az első évi 181 millió forintról 2017-re eljutott 499 millió forintig.

Ettől függetlenül profitot nem termel, adózás után -112 ezer forinton állt. Ez egyébként jelentős javulás az egy évvel korábbi -11 millióhoz képest, ha a Dorottya Diamond Palace ezen az úton haladt 2018-ban is, akkor könnyen lehet, hogy sikerült Vajna Tímeáéknak nyereséggel zárniuk az előző évet (ez majd májusban derül ki a következő beszámolóból).

Fánkpiaci terjeszkedés

Vajna Tímea harmadik üzleti lába a fánkbiznisz, két cégben is van érdekeltsége, ami erre specializálódott. Emlékezetes, hogy Vajnáék az Arany János utcai Mr. Funkkal vágtak bele az vendéglátózásba 2016-ban, Tímea lelkesedése pedig azóta is kitart, pedig a Beauty Enterpsiseshoz hasonlóan ez sem tűnik egy sikertörténetnek anyagilag.

A cég az első működési évében 22 milliós bevétel mellett 72 milliós mínuszt termelt, ami betudható annak, hogy egy hely beindítása jelentős kezdeti beruházást igényel. Az arányok azonban a következő évre sem javultak,

2017-ben a város egyik legturistásabb részén lévőfánkozó 184 milliós forgalom mellett 168 milliós mínuszt hozott össze,

a bevétel még az anyagi jellegű költségeket is épphogy fedezte.

Vajna Tímea (és üzlettársa, Gomez Norbert) talán emiatt döntöttek úgy, hogy úgy terjeszkednek tovább a fánkozók piacán, hogy egy más működő céget vesznek át ahelyett, hogy a sajátjuknak nyitnának újabb üzletet. A 2012-es alapítású, népszerű Donut Library láncolatot 2018. nyarán vásárolta meg Gomez, majd egy hónap múlva átíratták a Mr. Funk Kft. nevére, így Vajna Tímea is tulajdonos lett a cégben.

A Donut Library a Mr. Funkkal ellentétben sikeresnek mondható anyagi értelemben, adózott eredménye a 2017-es beszámoló szerint 18 millió forint volt, miközben 137 millió forint értékben adott el süteményt. Vajna Tímeáék megtartották a brand nevét, így a cég három üzlete (Pozsonyi út, Karinthy Frigyes út, Károly körút) továbbra is Donut Library cégér alatt üzemel, csak a haszonélvezők mások.

Az Instagramon nagyot lehet szakítani

Ha mindezt összeadjuk, kiderül, hogy Vajna Tímea érdekeltségei komoly racionalizálására szorulnának, ha üzletasszonyként akarna érvényesülni férje halála után, hiszen érdekeltségei összességében egyelőre erősen mínuszosak (kivéve persze, ha 2018 során radikális fordulat történt ezen a téren).

Van viszont még egy ágazat, amiből a jövedelmet, méghozzá nem is rossz pénzt szerezhetne Andy Vajna özvegye, ha komolyan ráfeküdne, ez pedig az influenszerkedés. A timeavajna Instagram-oldal hazai szinten magas elérésűnek számít, jelenleg több mint 357 ezer követője van, ebből pedig elég sok mindent ki lehet hozni.

A cégek körében egyre népszerűbb az organikusabbnak látszó, influenszerek segítségével történő reklámozás, amit sokan ki is használnak a több tízezer követős hírességek közül. Az igazi profik hetente több fizetett posztot is kiraknak úgy, hogy az ne keltsen erőltetett hatást, csak arra kell ügyelniük, hogy ne legyen stílusidegen a megjelenített termék. Még egy kizárólag magyar követőtáborral rendelkező, pár tízezres Insta-oldal is kitermelhet egy korrekt megélhetésre elég havi bevételt megfelelő menedzselés mellett. El lehet képzelni tehát, hogy Vajna Tímea oldala is könnyen termőre fordítható lenne, különösen hogy esetében könnyen el lehet tolni nemzetközi irányba a célközönséget.

Kíváncsiságból betettük a timeavajna oldalt három különböző kalkulátorba, amelyek arra szolgálnak, hogy az emberek felmérhessék, mennyi pénzt kereshetnének az Instagramjukkal. A követőszám és a követők aktivitása alapján (amely Vajna Tímeánál egyébként elég alacsony, tehát potenciális még javítható) az egyik algoritmus 1000 és 1700 dollár közé, másik 900 dollárra, harmadik pedig 700 és 1100 dollár közé becsülte az egyetlen szponzorált poszttal megkereshető összeget.

Forrás: influencermarketinghub.com

Ha Vajna Tímea úgy döntene, hogy a jövőben kizárólag az Instagramjából akar megélni, és a jelenlegi ütemben posztolna (kb. napi egy poszt), de minden harmadik feltöltött kép egy hirdetés lenne, akkor konzervatív becsléssel számolva is bruttó 9-11 ezer dollárja lenne a hónap végére (feltéve, hogy nem csak egy reklámpiaci lufi az egész influenszer-biznisz, ami egyszer csak kipukkad).

Forrás: influencermarketinghub.com

Ez közel 3 millió forint, vagyis a magyar átlagbérnek több mint tízszerese,

ráadásul a követőszám tovább növelhető ha nem is a végtelenségig, de azért a jelenlegi szinten még bőven túl (a legnagyobb elérésű magyar Insta-oldal jelenleg Palvin Barbaráé, neki 10,2 millió követője van).

Mindent összevetve tehát Vajna Tímeát még akkor sem kellene félteni, ha valami furmányos házassági szerződés miatt alig örökölne valamit, és a cégeit sem sikerülne ráncba szednie: az Andy Vajnával töltött évei alatt már kellőképpen felépítette magát, mint közösségimédia-celeb.