Nem lehetett túlórázni, ezért hagyták ott az Apple beszállítóját Kínában

A többek között az Apple eszközeit is összeszerelő tajvani Hon Hai Precision Industry, vagy ismertebb nevén Foxconn kedden bejelentette, hogy január és március között 50 ezer pozíciót hirdetnek meg a kínai gyáraikban – írja a Reuters.

A bejelentés azért is érdekes, mert a cég nagyjából 50 ezer embert bocsátott el október óta. A cég a döntéseit azzal indokolja, hogy a termelést a globális stratégiájukhoz és a partnereik igényeihez kell igazítania. Az elbocsátásoknak konkrétan az lehet az oka, hogy az Apple a világ legnagyobb okostelefon-piacának számító kínai piacon tapasztalható keresletcsökkenés miatt úgy döntött, hogy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t gyárt. A Foxconn bevételeinek fele származik az Apple megrendeléseiből, ami a cég decemberi számain is érződött, ugyanis 8 százalékos forgalomcsökkenésről számoltak be az év végén.

A visszaesés miatt a Foxconn csengcsoui gyárában sok munkás konkrétan azért mondott fel, mert a termelés visszafogása miatt nem volt lehetőség túlórázni és hétvégén dolgozni, valamint az sem tetszett nekik, hogy lecsökkentették vagy visszavonták a fokozott termelés esetén elérhető bónuszokat.

