Vagyona egy ezrelékét sem fordítja jótékonyságra a világ leggazdagabb embere

Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere, az Amazon alapító-vezérigazgatója nem büszkélkedhet túlzott bőkezűséggel: 160 milliárd dolláros (44 ezer milliárd forintos) vagyonának kevesebb mint egy ezrelékét, 0,0906 százalékát fordította jótékony célokra eddigi élete során. Ez azt jelenti, hogy minden ezer forintnak megfelelő összegből egy forintnál is kevesebbet, egymillió forintnyiból 906 forintnyit adakozik.

Ezzel messze elmarad a világ sok vagyonos üzletemberétől: Bill Gates és felesége vagyonuk 37, Warren Buffett részvénybefektető 36, Michael Bloomberg, New York korábbi polgármestere pedig vagyonának 13 százalékát fordította jótékonyságra, de még a nem épp filantrópként ismert Donald Trump is eladakozta vagyonának 3 százalékát - írja a New York Post.

A NY Post hozzáteszi, hiába beszélünk elképesztő vagyonról, ez a röhejesen alacsony százalék még így sem jelent olyan sokat a többiekhez képest: Bezos 146 millió dollárja (több mint 40 milliárd forint) eltörpül a Gates házaspár 36 milliárd dolláros vagy Buffett 30 milliárdos adakozásához képest, de még a vagyonának mindössze 4 százalékát eljótékonykodó Mark Zuckerberg és felesége is 2 milliárdot juttatott a rászorulóknak.

Valószínűleg Bezos is érzi a társadalmi nyomást, mert nemrég feltette a kérdést 700 ezer twitteres követőjének, hogy milyen adományozásra biztatnák, és támogatott is egy ösztöndíjprogramot bevándorlóknak, 33 millió dollár értékben.

Mindenesetre Jimmy Van Bramer, Queens egyik képviselője nem örül túlzottan Bezos spúrságának, ami miatt viszont Bezos feje fájhat: Van Bramer alá tartozik az a Long Island City, ahol az Amazon épp új központot szeretne nyitni. A tárgyalásoknak alapját képezik Bezos ígéretei arról, hogy milyen bőkezűek lesznek a befogadó városrésszel. "Én pedig megnézem, mit tettek eddig, hogy kiderüljön, mennyire hihetőek ezek az ígéretek" - mondta Van Bremer.