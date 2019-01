Leállt a termelés a Győr környéki beszállító cégeknél is az Audi-sztrájk miatt, írta meg a Napi.hu.

A lap értesülései szerint, ha az Audi teljesítené a szakszervezet követeléseit, akkor a beszállító cégek alkalmazottai is ezzel arányos béremelést akarhatnak.

A leállás érinti a Lear Corporation Hungary Kft. autóüléseket gyártó üzemet, a Rehau-Automotive Kft. lökhárítógyártó-üzemet, és az Audi logisztikai partnerét is, a Syncreon Hungary Kft.-t is.

Amennyiben sor kerül a megállapodásra a szakszervezettel, akkor a beszállítók is magasabb igényekkel állhatnak elő az Audi felé, hiszen az ő alkalmazottaik is feltehetően arányos béremelést akarnak majd. A beszállítók ugyanis ugyanakkora béremelésre számítanak, mint amekkorát az Audi is megad az alkalmazottainak.

A leállás már más üzemek működésére is kihatással van, ahova a győri gyárból érkeznek alkatrészek, a sztrájk a pozsonyi VW- és az ingolstadti Audi-gyárban is részleges vagy átmeneti leállást okozott.