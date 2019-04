Egyre erősebben terjed a pletyka, hogy Mészáros Lőrinc megvenné a T-Systemst

Hétfőn először a Válasz Online, szerdán pedig a Világgazdaság is megírta a pletykát, ami egy ideje már terjed a piacon, miszerint a Mészáros-birodalom informatikai érdekeltsége, a tőzsdén jegyzett 4iG Nyrt. bevásárolhat/megveheti a T-Systems Magyarország Zrt.-t, amely közvetlenül a Magyar Telekom, közvetve pedig a német Deutsche Telekom érdekeltsége.

Az érintett két tőzsdei kibocsátó (4iG és a Magyar Telekom) nem tudta kommentálni az értesülést, de nagyon érdekes, hogy mennyire másként látja az információ erősségét az, aki az egyik vagy a másik cég környezetében dolgozik.

Távközlési szakember forrásunk szerint a Mészáros-világ felől régóta tudatosan terjed a pletyka, hogy a távközlésben is szeretne megjelenni a csoport. Ennek részben az az oka, hogy a potenciális eladók értesüljenek a vásárlási szándékról, részben pedig az, hogy nyomás alatt tartsa a szereplőket a vevő.

Több vas is lehet a tűzben

Korábban felröppent a közeli deal pletykája már a Telenor, a Magyar Telekom egésze és a T-Systems vonatkozásában is. Természetesen az érdeklődés valóban reális, és akár puhatolózó tárgyalások is folyhatnak, hiszen beszélgetni mindenről lehet, ugyanakkor a távközlési érintettek nem tudnak arról, hogy komoly lenne a helyzet, nem kellett titoktartást aláírni, így a piac egyes szereplői azt sejtik, hogy talán a 4iG több vasat is tart a tűzben.

Ha bármely magyar távközlési cég összeáll a Mészáros-világgal, az nyilván a versenytársaknak rossz, mert azt lehet feltételezni, hogy onnantól az állam majd azzal az operátorral áll jobban össze. Amikor Mészáros Lőrinc ásványvízcéget vett, bármily kicsit is volt az a cég, a MÁV tőle szerezte be az ásványvizet.

Vagyis amikor a sajtó egyes képviselői révén ezek a pletykák jelentősen előreszaladva kikerülnek, azzal a másik távközlési társaságot nyomhatják.

A Telenor gondolhatja azt, hogy nehogy a Telekommal álljon össze Mészáros, így inkább megállapodik akár kedvezőtlenebb árban is az eladásban. Vagy fordítva: a németeknek eszük ágában sem lenne a T-Systemsért vagy a Magyar Telekomért frissen kibocsátott 4iG-részvényeket elfogadni, de ha az az alternatíva, hogy a Telenorból királyi szállító lesz, mégis megfontolják.

Nagy falat

Ami biztos, a pletyka régóta kering, és kifejezetten kormányközeli üzletemberek is terjesztik. Ráadásul, korábban egy időben határidővel ment a pletyka, miszerint március 29-ig megállapodnak a felek, de azért a magyar T-Systems mindenképpen óriási falat, még az MNB új vállalati kötvényprogramjával is nagy tétel lenne az akár 100 milliárdos vételár – mondta egy forrásunk.

De az biztos, hogy a tőzsdén komolyan vették a híresztelést, a piac nagy elánnal ugrott rá a 4iG részvényeire, rendkívül mértékben drágult a papír. Erősítette a pletyka komolyságát, hogy Jászai Gellért, a csoport tőkepiaci tranzakciókhoz leginkább értő embere az Andrássy út 59.-ből átült a Montevideo utca 8.-ba, a 4iG központjába.

Más elemek inkább gyengécskék, a sajtó például a korábban a kormánynak is dolgozó Bódi Gábort is belekeverte a sztoriba, de ő valójában régóta a T-csoportnál van, és nincs igazán meghatározó döntési jogköre.

A Mészáros-világhoz közelebbi körök inkább azt sejtetik, hogy a pletyka nem alaptalan, hiszen szerintük, ha lenne megállapodás, azt már bejelentette volna a cég, de ha teljesen alaptalan lenne a részvény áremelkedését tüzelő hír a tárgyalásokról, akkor azt is illett volna cáfolniuk. E sugallat szerint alighanem zajlanak tárgyalások, csak még semmit sem kellett hivatalosan bejelenteni.