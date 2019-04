Külföldi vendégmunkásokkal építteti fel tiszaújvárosi gyárát a Mol

A MOL tájékoztatása szerint háromezer külföldi vendégmunkás dolgozik majd Tiszaújvárosban a 390 milliárd forintos összberuházással készülő poliol-üzem felépítésén, a jelek szerint pedig a munkások nagy többsége az Európai Unión kívülről érkezik majd az országba – írja az atlatszo.hu.

A Mol tavaly szeptemberben állapodott meg a német thyssengrupp Solution Industrial Grouppal az üzem gyorsított ütemű felépítéséről, az azonban csak a napokban derült ki, hogy a projekt miatt külföldi vendégmunkások érkeznek majd Tiszaújvárosba. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese hétfőn erről meg is kérdezte Bodó Sándor államtitkárt, de azt a választ kapta, hogy csak akkor jönnek harmadik országból munkavállalók, ha ugyanarra a pozícióra nincsenek EU-s jelentkezők.

Az üggyel kapcsolatban a lap megkereste a Mol-t, akiktől azt a választ kapták, hogy a projekt csúcsidőszakban nagyjából 3000 vendégmunkást fog foglalkoztatni, akik átmeneti munkásszállásokon laknak majd. Mint írták, ez egy ekkora volumenű projektnél egyáltalán nem meglepő, és eddig sem titkolták ezt. Emellett kiemelték azt is, hogy a magyar kivitelezői kapacitások jelenleg különösen korlátozottak, éppen emiatt érkeznek vendégmunkások az uniós tagállamokból és az unión kívüli országokból is.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy jönnek vendégmunkások uniós tagállamokból is, de nagy többségük unión kívüli országokból érkezik. A kivitelezőknek minden szolgáltatás és ellátás itt lesz ezen a területen, az étkeztetéstől kezdve az orvosi ellátásig mindent itt az iparterületen belül oldunk meg, a közlekedés pedig szervezett buszjáratokkal történik majd.

– mondta Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója a tiszaujvaros.hu-nak, hozzátéve azt is, hogy gyakorlatilag a fővállalkozó dönti el, hogy milyen alvállalkozókat von be az üzem építésébe.

A vezérigazgató a közbiztonságról is beszélt, mint mondta, a lehetséges biztonsági szempontokat – köztük egy kamerarendszer telepítését is – vizsgálják, amiről folyamatosan be fognak majd számolni. Az biztos, hogy a város bevezető útjaira kamerákat telepítenek majd, Fülöp György alpolgármester szavai szerint pedig megerősített rendőri szolgálatot is terveznek a városban.

A poliol üzemet építő vendégmunkások Fülöp tájékoztatása szerint a beruházás végeztével levonulnak a területről, a konténerváros a tervek szerint 2021 közepéig állomásozik nálunk, utána elbontják, elszállítják a mobil lakóparkot és helyreállítják a területet.

A poliolt egyébként a műanyagipar szinte mindenhol használja, így az autóiparban, a bútoriparban és a hőszigetelésben is. A beruházás 200 új munkahelyet teremt, amit a magyar kormány 131 millió euró támogatással segíti.