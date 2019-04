Van esélye a magyar paprikának az olcsó kínaival szemben?

Egyre-másra belefut az ember a boltok polcain abba a jelenségbe, hogy a kínai fűszerpaprika negyed-ötöd áron kapható a magyarhoz képest. Megkérdeztük a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. kereskedelmi igazgatóját, Hegedűst Zoltánt, hogy miért ennyire olcsó a kínai paprika, és a magyar termelőknek és iparnak milyen esélyei, kilátásai vannak az olcsó kínai paprikával szemben.

Hegedűs elmondta, hogy több tényező miatt tudnak ennyire olcsók maradni a kínaiak a paprikatermelésben. Kína a világ legnagyobb paprikatermelője, ők termelik meg az összes fűszerpaprika közel 90 százalékát. Eltérő a klíma, és eltérőek a termelési és feldolgozási technológiák is. Kínában hagyják a paprikát a szárán kiszáradni, vagy leszedik, és a sorok között kiszórják, hogy a napon száradjon.

Ellenben Magyarországon a leszedett paprikát gázzal vagy más fűtőanyaggal szárítják, és ez rendkívül költséges.

A szabadban szárított paprika ugyanakkor szerinte jobban ki van téve a szennyeződéseknek, a bakteriológiai kockázat is magasabb. A nálunk feldolgozott paprikát először mossák, és utána kerül szárításra, így magasabb minőségű, tisztább paprika nyerhető, azonban a költségek jóval magasabbak. Míg a félkész (szárított, de még nem őrölt) kínai paprika kilója 1 euró 70 cent (nagyjából 550 forint) körül alakul, a magyar ennek a háromszorosába is kerülhet.

Béreslegény, jól megrakd a szekeret

Problémát jelent a munkaerő is. Kína nyugati területein előfordul, hogy több száz éves technológiával dolgoznak a gazdák, van ahol még állati erőt is használnak, és olcsó a kézi munkaerő is. Nálunk a napszámosok napi bére akár 10 ezer forint is lehet, azonban egy rosszabb termés esetén van, hogy a napszámos a bérét sem termeli ki, egyszerűen nem szed eleget. A paprikát lehet géppel is szedni, de egy idényen belül az első termést hagyományosan kézzel szedik le, ez a legmagasabb minőségű paprika, majd az utolsó, silányabb termést géppel. Ezeknek az eltérő minőségű paprikáknak a keverékéből áll elő végül megfelelő mennyiségben a közepes minőségű, árusításra alkalmas fűszerpaprika. Ha valaki megspórolja a kézi szedés költségeit, annak nem lesz megfelelő minőségű paprikája, amit keverhetne, csak a rosszabb gépi.

Előfordul olyan is, hogy a paprika már

a száron várja a szedést, de nehéz munkaerőt találni, mivel sokan inkább nyugaton próbálnak szerencsét, ahol a napszám jóval jobban fizet.

A paprika termesztése amúgy is rendkívül kockázatos, sokan hagynak fel vele, napjainkra a tizedére csökkent a fűszerpaprika termőterülete hazánkban. Kockázatot jelent az aszály is, mondta el Hegedűs Zoltán, idén is már késik az eső, az öntözés pedig rendkívül költséges, hiába van sok helyen kiépített infrastruktúra, ha drága a víz.

Reményt jelent, hogy Nagy István agrárminiszter, miután egyeztetett a magyar fűszerpaprika termelés és feldolgozás szakembereivel Kalocsán, márciusban bejelentette, hogy a kormány 500 millió forinttal fogja támogatni a magyar paprikát. Ebben a támogatásban a vetőmagtámogatás, és a fejlesztésre, kutatásra fordított pénzek mellett benne van az öntözés támogatása is.

Ez azonban csak arra elég, hogy megtartsák azokat, akik még termelnek fűszerpaprikát, akik egyszer abbahagyták, azokat már szinte lehetetlen visszacsábítani.

Megkérdeztünk egy volt paprikatermesztőt is, ő elmondta, hogy most már csak a paprika feldolgozásával foglalkozik, mellette pedig diót és homoktövist termeszt, a kockázatos paprikatermesztésből nem kér többet.

Eső és remény

Az idei támogatás híre némileg pozitív irányba vitte el a magyar paprika kilátásait. Hagyományosan József-napkor, március 19-én vetik a paprikát, így a Nagy István bejelentése a támogatásról az utolsó pillanatban döntötte el sokak számára, hogy maradnak a paprikánál. A Kalocsai üzemnek azonban így is 35 százalékkal emelnie kellett a felvásárlási árakat, hogy egész évre biztosítani tudja a magyar paprikát a boltok polcaira.

Muszáj volt emelniük a felvásárlási árat, mivel a gazdáknak máshogy már nem érné meg termelniük a paprikát, viszont a kereskedők nem hajlandók ennyivel többet adni a kész termékért, sőt a kisebb áremelést is rosszul fogadják. A magyar paprika mire a boltok polcaira kerül, akár a három-négyszeresébe is kerülhet a kínainak. Utóbbit alacsony haszonnal, tömegében próbálják kiszórni a boltok és a hipermarketek, míg a magyart nagyobb haszonnal, de kisebb mennyiségben. Ilyen árkülönbségek mellett az átlag vásárló sokszor hajlik inkább a kínaira,

hiába a magyar terméket jelző plecsni, végül gyakran az ár dönt.

Sok gazda őstermelőként maga értékesíti az árúját, elad annyi fűszerpaprikát amennyit csak tud ismerősökön keresztül, vagy esetleg húsipari termékeket gyártó üzemeknek értékesíti a terméket, és csak a felesleget adja el olyan üzemeknek, mint a Kalocsai. Ez sokszor problémát szül, mivel a gazdák minél hamarabb megpróbálják kiárulni a termékeiket, nem ritka, hogy novemberre már eladják az összes paprikát.

Ellenben egy viszonteladókkal dolgozó feldolgozó üzemnek az év 365 napjára biztosítania kell, hogy legyen paprika a boltok polcain. Az őstermelőktől felvásárolt paprika mennyisége amúgy az évek folyamán nem változott sokat, azonban ahogy zsugorodik a fűszerpaprikaipar, arányaiban egyre magasabb a "fű alatt" kiárult paprika aránya.

Hegedűs azonban reménykedik, bár a kínai paprika nem fog eltűnni a botlok polcairól, és árban továbbra is verhetetlen lesz, a jó minőségű magyar paprika helyzete még nem reménytelen.

Reméljük, hogy megjön az eső idén is, kikel az a paprika, és továbbra is tudjuk biztosítani, hogy legyen jó magyar fűszerpaprika a boltok polcain

– mondta.