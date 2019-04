Kína készen áll arra, hogy elmélyítse és erősítse együttműködését a horvát közlekedési infrastruktúra kiépítésében - ezt mondta Li Ko-csiang kínai miniszterelnök szerdán Zágrábban, Andrej Plenkovic horvát kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint.

Li Ko-csiang háromnapos látogatást kezdett Horvátországban. A két kormány miniszterei több megállapodást írtak alá az együttműködésről a gazdaság, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a digitális technológia, a turizmus, a tudomány és a sport terén.

Kínai cégek már most is részt vesznek nagyobb horvát infrastruktúra-fejlesztésekben, egy kínai konzorcium nyerte el például a Peljesaci-híd megépítésére kiírt pályázatot tavaly. A horvát kormányfő most azt mondta, a következő hasonló konkrét projekt a Zágráb-Rijeka-vasútvonal korszerűsítése lehet.

A kínai kormányfővel Zágrábba egy 250 fős üzletemberekből álló delegáció is érkezett. Csütörtökön és pénteken mindannyian részt vesznek az úgynevezett 16+1 együttműködésen, a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón Dubrovnikban, valamint az azt követő üzleti fórumon.