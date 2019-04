Budapestre jön a BMW-hez köthető Drivenow autómegosztó

Élénkül a verseny a budapesti autómegosztó piacon, ugyanis a Greengo és a Mol Limo után április végétől a BMW-hez köthető Drivenow is elindítja a szolgáltatását Budapesten. Az autómegosztó-flotta ezzel a fővárosával nagyjából harmadával nő, tehát egy jelentős piaci szereplő megjelenéséről van szó.

A Daimler és a BMW közös tulajdonában lévő Share Now nevű cég autómegosztó szolgáltatása, a Drivenow nyolc különböző BMW és Mini modellel, összesen 240 autóval, köztük 40 elektromos BMW i3-assal indítja el szolgáltatását április végén Budapesten.

A hazai piacon megszokott perc- és napidíj alapú mellett óradíjas csomagokkal is bérelhető új, prémium kategóriás autók között többek között Mini Cabrio-k, X2-es városi terepjárók és elektromos 3-as modellek is helyet kapnak. Ezek mellett a flottában lesznek még 3- és 5 ajtós Minik, BMW 1-esek (5ajtósak), BMW 2-es Active Tourer-ek, és BMW X1-esek is.

Bár az autók csak április végétől lesznek elérhetők, a szolgáltatáshoz tartozó okostelefonos alkalmazáson keresztül addig is az első ötezer felhasználó ingyen tud regisztrálni. Az ingyenes kvótán felül az első, négy hetes időszakban 4990 forint egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni, ezt követően pedig egyszeri 9990 forintos díjért lehet majd csatlakozni. Mindegyik esetben 25 bónusz perc jár a regisztrációhoz.

Régóta tervben volt a piacralépés

A közautózás, a carsharing az autóbérlés modern, gyors formája, leginkább a Bubihoz, a budapesti közbringa-rendszerhez hasonlítható. Lényege, hogy a rendszerbe regisztrált autós, ha közautózni akar, megkeresi mobiltelefonos applikációján a legközelebb található kocsit, beül, elvezeti a céljáig, ott kiszáll, és otthagyja a következő ügyfélnek. Nem kell törődnie a tankolással és a parkolással sem, az benne van az árban.

Budapesten elsőként a Greengo lépett piacra 2016 novemberében, eleinte csak 45 elektromos autóval, a flotta azóta viszont többször is bővült, és tavaly év vége óta már 300 elektromos autóból válogathatnak a Greengo felhasználói. 2018 januárjában versenytársat kapott a magyar startup: a piacra egy tőzsdén jegyzett magyar nagyvállalat, a Mol lépett be Limo nevű szolgáltatásával.

A Mol már vegyes flottával jelent meg a piacon, a kezdeti 300 autós flottát (200 benzines és 100 elektromos Volkswagen up!) 100 újabb benzines VW-vel, majd tavaly szeptemberben 50 prémium kategóriás benzines Mercedes-Benz A-osztályú autóval bővítették 450 autósra.

A cég piacra lépése abból a szempontból is érdekes, hogy

Budapest lesz a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne.

Ez azt is jelenti, hogy az április végétől elérhető három autómegosztó alkalmazás közül ez lesz az egyetlen, amit Budapesten kívül még 12 másik európai városban is ugyanúgy használni lehet majd.

A Greengo és a Mol Limo piacra lépése után engem is meglepett, hogy a budapestiek mennyire nyitottak voltak erre a szolgáltatásra

- mondta az Indexnek Fischer Péter, a Drivenow hazai képviseletét ellátó Wallis Autómegosztó Kft. ügyvezetője, aki azt is elárulta, hogy már régóta zajlott a német cég hazai piacra lépésének előkészítése. És bár szerették volna elsőként beindítani a szolgáltatást, az első és második helyről való lecsúszás előnye, hogy az autómegosztás modellje már nem ismeretlen a városban.

A vegyes flottát érzik nyerő stratégiának

Fischer szerint a budapesti piac még egyértelműen növekedési fázisban van: bár szerinte az emberek habitusa, a város szerkezete, a tömegközeledés minősége és még több másik tényező miatt az egyes városokat nehéz összehasonlítani, Milánó példáját hozta fel, amikor arról kérdeztük, hogy meddig nőhet még a budapesti piac.

Az olasz város lakossága agglomerációval nagyjából 1,8 millió fő, és nagyon fejlett a tömegközlekedés, emellett jelenleg nagyjából 2000 autó érhető el autómegosztókon keresztül úgy, hogy rosszabb a parkolás, mint Budapesten. Eközben a magyar főváros lakossága agglomerációval együtt nagyjából 2 milliós, viszont az Drivenow autóival együtt is csak nagyjából 1000 autó áll majd rendelkezésre.

Nem lehet előre megmondani és mi sem tudjuk, hogy pontosan mennyi autóra van igény, ami egy kockázatot jelent, de abban biztosak vagyunk, hogy még bőven növekedési fázisban van a piac

- mondta Fischer.

Habár a budapesti piacról nem rendelkeznek közvetlen adatokkal, a cég nagy előnye az a tapasztalat, amit abban a 12 városban gyűjtöttek össze, ahol már egy ideje működnek. A flottájuk minden városban különféle fajtájú és funkciójú autóból áll össze, és a vegyes flotta Fischer szerint egyértelmű sikerfaktor.

A Drivenow úgy tekint a szolgáltatására, hogy azzal hosszú távon nem csak a városon belüli autózásra, de úgy általában az autótulajdonlásra is alternatívát tudnak kínálni.

A többi városban szerzett tapasztalat alapján a kevert flotta valóban alternatívát jelenthet az autótulajdonlásra Fischer szerint. "Budapesten pont azért kezdünk nyolc különböző modellel, hogy mindenki az ízlése szerint válogathasson stílus és funkció alapján. Ha valaki csak el akar jutni A-ból B-be, elég lehet egy kis háromautós modell, de lehet hogy üzleti tárgyalásra megy, és szeretne elegáns autóval érkezni, vagy éppen költözik, vagy a családjával megy bevásárolni vagy a Balatonra, és nagy autóra van szüksége. De az is lehet, hogy éppen csak jól akarja érezni magát út közben, és beülne egy cabrióba" - mondta.

Az ingázók is célközönséget jelentenek

Ahhoz azonban, hogy valóban alternatívát jelentsen egy autómegosztó szolgáltatás, Fischer szerint nekik arra az igényre is gondolni kell, hogy ha valakinek csak arra kell egy autó, hogy a hétvégét vidéken töltse. Az ügyvezető szerint más városokban ez a használati mód a bevételek két számjegyű százalékát jelenti a cégnek, ezért Budapest esetében is gondolkodnak abban, hogy ha létezik ilyen igény, arra a Drivenow megoldást jelentsen.

A versenytárs Greengo vezetője tavaly az Indexnek azt mondta, hogy a városhatárig nem nagyon érdemes terjeszkedni, mert az ingázók délután csak kifelé, reggel csak befelé használnák az autókat, amik közben kihasználatlanul maradnának sok helyen. Ezért is volt érdekes, hogy Fischer azt mondta,

a Drivenow gondolkodik abban, hogy tömegközlekedéssel kombinálva a szolgáltatást, alternatívát nyújtson az ingázóknak.

A cég felmérése alapján akik letöltik és használják az alkalmazást, azok kevesebbet autóznak, mint azok, akik saját kocsival járnak. Ha valaki elkezdi használni az alkalmazást, akkor kicsit többet jár tömegközlekedéssel, és jóval többet gyalog és biciklivel, legalábbis a felhasználóik körében ez a trend látszik.

Fischer megemlítette, hogy a kuta, hogy egy autómegosztóban elérhető autó átlagosan hány saját tulajdonú autót tud kiváltani. A University of California kutatóintézetének amerikai városokra vonatkozó kutatása szerint ez a szám akár 11 is lehet, a Drivenow európai városokra vonatkozó becslése alapján 5-6 saját kocsit vált ki egy közautó.

A hosszabb utakon az elektromos autók töltése problémát jelenthet, ezért a flottában az ilyen autók aránya nagyjából 20 százalék, ami Fischer szerint megfelel az európai átlagnak. Hosszabb távon szeretnék, hogy ez az arány növekedjen, de ennek a feltétele a városi infrastruktúra javulása, tehát a töltőállomások számának növekedése. A kezdetben egyébként a meglévő infrastruktúrát nem is használják majd, az elektromos autókat a cég a saját töltőállomásain fogja tölteni.

A jelenleg elérhető budapesti autómegosztóknál egyébként minden esetben a cégek tankolják vagy töltik a kocsikat, a Drivenow ebben hoz egy újdonságot, ugyanis az autókban lesz üzemanyagkártya, és bónuszpercekért a felhasználók is megtankolhatják majd az autókat. Fischer azt mondta, a külföldi tapasztalataik alapján az árérzékenyebb felhasználóik szokták szeretni ezt a lehetőséget, de igazából ha egy átlagos felhasználó éppen nem siet és amúgy is útba esik neki egy benzinkút, mindenki jól járhat ezzel.

A szolgáltatás ára csomagonként változik, ezek között van olcsóbb és drágább is a versenytársak csomagjaihoz képest.

Fischer azt mondta, számítanak rá, hogy nem csak őket fogják választani azok, akik autómegosztó szolgáltatást használnak, ugyanis a nemzetközi tapasztalat is az, hogy a felhasználók egyszerre több alkalmazást is használnak.

Hogy jött be a képbe a Wallis?

A BMW Group és a Daimler AG 2019-ben hozta létre öt mobilitási szolgáltatásának egyikét, a Share Now nevet viselő közös vállalatát. A korábban két független autómegosztó szolgáltatóként működő Drivenow és car2go Share Now néven egyesült. A car2go a Daimler, a Drivenow pedig a BMW Group cége volt, a Share Now-ban a két cégnek 50-50 százalékos tulajdonrésze van.

A cég szolgáltatása jelenleg 5 német városban, valamint Bécsben, Londonban, Koppenhágában, Brüsszelben, Milánóban, Helsinkiben és Lisszabonban elérhető.

A Wallis franchise partnerként vesz részt a Drivenow magyarországi üzemeltetésében. A megkeresés úgy jött, hogy a Wallis csoport több, mint 20 éve van kapcsolatban a BMW-vel, a cég importált először Magyarországra BMW-ket, és ma is vezető szerepük van a márka hazai kereskedelemében. Egyébként nem minden városban működnek franchise rendszerben, Budapest a negyedik ilyen város.