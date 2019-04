Mészáros Lőrinc testvére és hasít az állami közbeszerzéseken

Mészáros Lőrinc testvére, Mészáros János is sikerrel szerepel százmilliós közbeszerzéseken – ennek legutóbbi jelét a 24.hu vette észre az uniós közbeszerzési értesítőben.

Mészáros János céges érdekeltségei közül a szerencsés a Pegazus Trade Kft., amely a Magyar Közúttól nyert el egy nettó 460 millió forintos megbízást nyári és téli adapterek (padkakasza adapter, rézsűkasza adapter, homlokseprő adapter, homlokhóeke, sószóró adapter) beszerzésére nemrégiben.

És ez már nem is az első eset volt: ezt megelőzően ugyanígy a Magyar Közút nettó 567 millió forintért rendelt 34 darab aszfalttömörítő gépet a Pegazus Trade-től. Mészáros János egy másik cége, az Agro-Felcsút pedig 770 millió forintért szállíthatott sószórókat az állami cégnek. Ezen kívül tavaly decemberben a Magyar Közút Zrt. két közbeszerzési pályázatán is a tavaly február óta a Pegazuson keresztül Mészáros János tulajdonában lévő bicskei Herceghalom Interat Zrt. futott be győztesként.

A Magyar Narancs korábbi beszámolója szerint a rendőrségnek is utóbbi cég szállít be április óta.

A Pegazus Trade forgalma rendkívüli mértékben bővült az elmúlt évek folyamán. 2013-ban még csak 40 milliós forgalmat bonyolított, 2017-re azonban már 2,3 milliárd fölé kúszott az árbevétel, ami 56-szoros növekedésnek felel meg.