Brexitrémálom karácsony előtt: felhalmozásba kezdtek a kereskedők

Az eredeti, március végi brexit-határidő előtt is volt nagyszabású készletfelhalmozás a brit boltokban, de ez sehol sincs ahhoz képest, ami most következik: az új, október 31-i dátum ugyanis vészesen közel esik karácsonyhoz, így megegyezés nélküli brexit esetén a kereskedőknek hatalmas készletre lesz szükségük, hogy átvészeljék a bevásárlási őrület időszakát.

A Business Insider beszámolója szerint a brit üzletek minden eddiginél nagyobb készletek felhalmozására készülnek, mert félnek, hogy a hosszabbítás ellenére megvan az esély rá, hogy október végén megegyezés nélkül zuhan ki az EU-ból az Egyesült Királyság.

Mivel az eredeti, március végi brexit-dátum előtt is az utolsó pillanatig bizonytalan volt a kimenetel, a kereskedők egyszer már rákészültek a legrosszabb forgatókönyvre. A brit iparkamara ki is számolta, mennyit költöttek feleslegesen a cégek tavaszig készletfelhalmozásra, a végösszeg állítólag fontmilliárdokban mérhető. A karácsonyi rémálom elkerülése végett most újra ez, sőt ennek egy durvább változata következik, a Business Insider beszélt olyan sörforgalmazóval, amely 2-3-szor akkora tartalékot akar raktározni, mint március vége előtt.

A felhalmozás ráadásul a szezonális termékek (pl. ruhakollekciók, ünnepi ételek-italok) esetében tényleges bukást jelenthet, mert ezek esetében nem olyan egyszerű a dolog, hogy fokozatosan majd eladogatják az év folyamán a felhalmozott készletet: vannak olyan áruk, amik legközelebb egy év múlva lesznek aktuálisak.

A brit kilépés, és a körülötte levő folyamatos bizonytalanság más frontokon is árt a gazdaságnak. Egy csomó cég és intézmény döntött már úgy, hogy elköltözteti egységét az Egyesült Királyságból az EU területére, és a maradók is halogatják a beruházásaikat.