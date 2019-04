Akár egy egész szállodát is vehet a Telekomtól

Eladja az összes üdülőjét a Telekom, számolt be a Portfolio. A cég ingatlanportálján már meg is vannak hirdetve az ingatlanok, vannak kis nyaralók, 30-40 fős hotelek, de a vállalkozókedvűek pármilliárdért akár a balatonkenesei 91 szobás Telekom Hotelt is megvehetik. A Telekom azért döntött a kiárusítás mellett, mivel a jövőben a stratégiai növekedésre szeretnének koncentrálni, valamint szerepet játszik az adótörvény változása is a döntésben.

Az ingatlanokat bárki megvásárolhatja, de a kisebb balatoni nyaralóit a cég első körben csak az alkalmazottainak szeretné árusítani. Az ingatlanok eladásából befolyt összeget a cég a vidéki és budapesti telephelyeinek bővítésére fordítja majd.

A listán van:

45 férőhelyes üdülő Mátraházán 168 millióért,

33 férőhelyes apartman 125 millióért Bükkszentkereszten,

11 faházas kis üdülő 85 millióért Orfűn,

6 szobás villa 2250 négyzetméteres telekkel 51 millióért.