Hernádi Zsolt fogja vezetni a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítványt

A Mol nemcsak a pénzt adja a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó új alapítványba, de ennek kuratóriumát is a társaság elnök-vezérigazgatója fogja vezetni – derült ki az egyetemen tartott sajtótájékoztatón, amiről a Hvg.hu számolt be. A kormány a jövőben más intézményeknél is hasonló átalakítást tervez.

„Ez a kockázat semmi ahhoz képest, mint amikor egy mélyfúrást csinálunk 1800 méter mélyen” – mondta Hernádi, aki szerint a kockázatok kiszámíthatók és kezelhetők.

A felügyelőbizottság elnöke Bártfai Béla jogász, tagjai Chikán Attila (a BCE professzora) és Jánoskuti Levente (a McKinsey irodavezetője). A kuratórium tagja Csák János üzletember, Lánczi András, az intézmény rektora, Martonyi János volt külügyminiszter, az egyetem oktatója-kutatója, valamint Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Elhangzott, hogy a kuratórium és a felügyelőbizottság összetétele biztosítja, hogy versenyképes legyen az egyetem.

Korábban az Indexen is írtunk arról, hogy a Corvinust fenntartó Macenas Universitatis Corvini Alapítvány kizárólagos tulajdonosa a magyar állam, vagyonát pedig az állami Mol-részvények 10 százaléka alkotja, 270 milliárd forint értékben, továbbá az állami Richter-részvények 10 százaléka, 110 milliárd forint értékben. Az egyetem fenntartásához az alapítvány vállalkozások és magánszemélyek támogatását is fogadja majd.

A szerdai sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt elmondta, két kiszámíthatóan működő tőzsdei cég áll az alapítvány mögött, de ha a Richter- és a Mol-részvények után nem is kapna a Corvinus osztalékot, akkor is lesz elegendő tartalék az egyetem fenntartásához. Ráadásul további finanszírozási forrásokat is be szeretnének vonni.

A Corvinos finanszírozásának az elemei a következők lesznek:

A fenntartó alapítvány által folyósított támogatás.

A hazai és nemzetközi önköltséges hallgatók által fizetett térítési díjak.

Speciális, állami vagy más külső finanszírozással működő hallgatói ösztöndíjprogramok.

Hazai, uniós és vállalati forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési projektek.