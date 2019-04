Már megint akadozik a CIB rendszere

Korábban írtuk, hogy kedden és szerdán is fennakadásokkal működött, vagy egyáltalán nem volt elérhető a CIB Bank internetes és mobilos banki felülete. Volt, aki szerda délután arról számolt be, hogy pénzügyeit személyesen, a bankban se tudta intézni. Bár szerda este a bank azt jelezte, hogy a probléma elhárult, csütörtökön ismét akadozásokról számoltak be olvasóink.

Fotó: Molnár Zsolt

A bank csütörtökön a facebook oldalán jelezte,

ismét fennakadások vannak elektronikus csatornáik és egyes fióki szolgáltatásaik működésében.

Azt írták, hogy április 19-20-án került sor a CIB Bank informatikai eszközeinek új adatközpontba költöztetésére, illetve fejlesztésére. A költözés miatt volt egy előre bejelentett szolgáltatáskiesés, ez azonban hivatalosan szombaton 20 óráig tartott. Ezután kedd délelőttig nem is volt semmi gond, akkor azonban "technikai problémák léptek fel", amelyek miatt az ügyfélkiszolgálási idő jelentősen lelassult.

Csütörtökön dél körül azt írták, hogy

a problémák javítása jelenleg is folyamatban van, a javítás lezárultáig időről-időre rövidebb szolgáltatáskiesések, lassulások lehetnek.

"Nagyon sajnáljuk az okozott kellemetlenséget, és nagy erőkkel dolgozunk, hogy mielőbb megoldjuk a problémát. Informatikai területünk munkatársai éjjel-nappal, megállás nélkül dolgoznak, hogy szolgáltatásaink ismét a megszokottak szerint álljanak rendelkezésre. Kollégáink a fiókhálózatban és az ügyfélszolgálaton mindent megtesznek, hogy ügyfeleink segítségére legyenek addig is, amíg minden helyreáll. Mindenkitől elnézést kérünk, és köszönjük a türelmet, amint sikerült teljes körűen megoldanunk a problémát."

Egyébként február végén is nagyon hasonló probléma volt a bank elektronikus szolgáltatásaival. Több olvasónk jelezte, hogy szinte már rendszeresen előfordulnak hasonló fennakadások a CIB-nél.