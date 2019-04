Párizsnak nem sikerült jogászkodással ellehetetlenítenie az Airbnb-t

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az Airbnb online szállásközvetítő platform, így megilleti a szolgáltatásnyújtás szabadsága a vonatkozó uniós irányelv keretében – foglalt állást kedden az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka.

Az állásfoglalásra azért volt szükség, mert a párizsi ügyészség vádiratot nyújtott be a cég ellen, egyebek mellett azt állítva, hogy az ingatlanközvetítői tevékenységet folytat. Ezt az Airbnb vitatja, arra hivatkozik, hogy a vonatkozó francia törvény nem alkalmazható, mivel összeegyeztethetetlen az elektronikus kereskedelemről szóló közösségi irányelvvel.

Az EU luxembourgi székhelyű bíróságának előzetes döntéshozatali eljárása keretében Maciej Szpunar megállapította: ellentétes az irányelvvel, ha valamely tagállam ilyen körülmények között, ekképpen korlátozhatja az információs társadalommal összefüggő, más tagállamból származó szolgáltatások nyújtásának szabadságát.

A főtanácsnok feladata, hogy pártatlanul és függetlenül eljárva javaslatot terjesszen az Európai Bíróság elé a rábízott ügy megoldására vonatkozóan. Az indítvány nem köti a bírákat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az a tagállami bíróság feladata, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.

Az Airbnb ellen az elmúlt években több nagyváros is megpróbált különféle eszközökkel fellépni, ugyanis a rövid távra kiadott lakások elszaporodása szűkíti az albérletpiacot, ami az árak elszaladásához vezethet. Budapesten egy nemrég készült elemzés szerint a népszerű belvárosi kerületekben havi több tízezer forintot adott hozzá az árhoz az Airbnb megjelenése, egyes kerületekben már itt is próbálják nehezíteni a rövid távra lakást kiadók dolgát, de az adórendszer összességében nagyon kedvez nekik.