Alulfizetett menekült gyerekekkel szedetik a mogyorót a Nutellához

Törökország nagyon jó hely a mogyorónak, az ország partividékén sok a napfényes óra, agyagos a talaj, ideális mennyiségű a csapadék.

Nem véletlen, hogy az ottani 600 ezer farmról származik a világ mogyorótermésének közel 70 százaléka. Ezekből rengeteg köt ki a Nutellában köt ki, a török mogyoró harmadát a krémet gyártó Ferrero vásárolja fel.

Törökország kevésbé jó hely a mogyorót szedő munkásoknak, akik jelentős része kizsigerelt, Szíriából menekült, feketén dolgoztatott gyerek.

A mogyoróültetvényeken több ezer szíriai vendégmunkás dolgozik, akik közül keveseknek van munkavállalási engedélye, rengeteg köztük a gyerek. Ez azért lehetséges, mert a török munkaügyi törvények nem vonatkoznak az 50 főnél kisebb cégekre, írja a New York Times részletes cikke alapján a G7.

„Az elmúlt hat év ellenőrzései során egyetlen olyan mogyorótermesztőt sem találtunk Törökországban, amely megfelelt volna a tisztességes munkára vonatkozó alapelveknek” – idézi a cikk a törökországi ültetvényeket is monitorozó szervezet, a Fair Labor Association vezetőjét, Richa Mittalt.

A Ferrero a leginkább titkolózó felvásárló a nagyobb mogyoróbeszerzők közül, ezért hivatalosan nem lehet tudni, hogy mely ültetvényekről szerzi be a mogyorót, de az a cég, amely ekkora mértékben vásárol mogyorót, biztos, hogy közvetetten hasznot húz a menekült gyerekek dolgoztatásából.

Heti hét nap 12 óra kemény fizikai munka

A New York Times bemutatott egy dolgozó családot is, akik Szíriában földműveléssel foglalkoztak mielött a háború miatt áttelepültek a szomszédos Törökországba. Elmondásuk szerint a beígért napi bérnek csak a felét kapták meg, 2900 forintnak megfelelő összeget, pedig naponta 12 órát dolgoztak. A munka pedig veszélyes volt, meredek lejtőkön kellett dolgozni, a családban a fiúgyerekek a munka nagy részében köteleken lógtak. Munkaszüneti nap nem volt, hetente hét napot kellett dolgozni, ami rendkívül megterhelő fizikai munka, egyenes talajon alig tudnak állni, amíg az ültetvényeken vannak. Az egyenetlen terep az oka annak is, hogy gépesíteni nem lehet igazán a mogyorószedést, a New York Times szerint a dolgozók kizsákmányolása ellenére a legtöbb ültetvény így is alig képes nyereséget termelni.

A Nutellának egyébként mindössze a 13 százalékát adja a mogyoró, leginkább cukorból és pálmaolajból áll. Utóbbi termelésének a majomfajok pusztulásában van komoly szerepe.