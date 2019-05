Imádják a tőzsdén Leonardo DiCaprio műhúsos cégét

Rögtön a duplájára ugrott a Beyond Meat tőzsdei árfolyama az első kereskedési napon, olvasható az amerikai Nasdaq részvénytőzsde honlapján. A Beyond Meat – hasonlóan a nálunk is hamarosan kapható Impossible Burgerhez – állati eredetű anyagok nélkül gyárt a húsra megtévesztően hasonlító élelmiszereket.

A Beyond Meat 25 dolláron kezdte az első napján, majd hamar a duplájára emelkedett, végül 65,75 dolláron zárt, 163 százalékos emelkedést produkálva ezzel egy napon belül. A Beyond Meat arról is híres, hogy Leondardo DiCaprio is tulajdonos a cégben.

Bár hosszú távon nehéz lenne a Beyond Meatnek tartania ezt a pozíciót, de a kezdeti lendület lehetőséget adhat arra, hogy kivásárolják a riválisokat, például az Impossible Burgert. Amúgy nem csak a tőzsdén teljesít jól a Beyond Meat, hanem a vásárlók is szeretik, csak a 2018-as évben 170 százalékkal nőtt az árbevétele.