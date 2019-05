Rogán Cecília tovább terjeszkedik a fitneszbizniszben

Megvásárolta a Fitbalance többségi tulajdonrészét Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége, a Nakama & Partners - mondta a 24.hu-nak Bara Csaba, a rendezvény korábbi többségi tulajdonosa.

A Fitbalance magát a legismertebb sport- és életmódexpóként reklámozza, idén 13. alkalommal rendezik meg, a Stefánia-palotából eljutott odáig, hogy megtölti fizetőképes érdeklődőkkel a Papp László Sportarénát. Tavaly 20 színpadon ment egyszerre a spinningtől a zumbáig az alakformálás, a főszervező korábban azt mondta, hogy 100-110 bérleti díjat fizető kiállót engednek be, azért nem többet, hogy ne legyen túlságosan zsúfolt a helyszín.

A Fitbalance egy elég jól menő vállalkozásnak tűnik, Rogán Cecíliáék tavalyi beszállása óta pedig az állam is hozzáteszi a magáét: megjelent a támogatók között a Szerencsejáték Zrt., az MVM, az Antenna Hungária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai Bizottság pedig felkerült a partnerlistára. A MÁV pedig féláron adja a vonatjegyeket azoknak, akik vidékről utaznak a budapesti rendezvényre.

A rendezvényben továbbra is kisebbségi tulajdonos Bara Csabát a Fővárosi Törvényszék egy 2017-es ítélete eltiltotta attól, hogy bármely cégben vezető tisztségviselői posztot töltsön be. A 24.hu szerint Bara rajta van a NAV szégyenlistáján is a tízmillió forintnál nagyobb adótartozással rendelkező személyek között.

Rogán Cecília életéről és üzleteiről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.