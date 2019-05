Magyarországon is drágulni fog a sertés a Kínában pusztító sertéspestis miatt

A Kínában pusztító sertéspestis okozta húshiány miatt a sertés- és a baromfihús ára Magyarországon is emelkedni fog - mondta Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeriparért felelős országos alelnöke a Baromfi világnap alkalmából tartott szakmai konferencián, amiről a Népszava számolt be.

A világ sertéshús termelése mintegy 110-120 millió tonna, ennek nagyjából felét adja Kína. A járvány miatt azonban Kína idén akár 15 millió tonnával is csökkentheti a termelést. A sertéshús drágulása a baromfi iránti kereslét növekedését váltja ki, tehát a csirke és a pulyka is drágulhat.

Bárány László, a Baromfi Termék Tanács tiszteletbeli elnöke azt mondta, a drágulás mértékéről ma még korai lenne jóslásokba bocsátkozni, annál is inkább, mert a baromfi árát több tényező is befolyásolja. A járvány hatása elhúzódhat, hiszen a vírusnak jelenleg még nincs ellenszere. A szakértők szerint egy vakcina előállítása akár 10 évig is eltarthat. Bárány szerint nyár közepétől élénkülhet a kereslet a baromfihús iránt.

Magyarországon Heves megye után már Hajdú-Biharban is találtak afrikai sertéspestisben elhullott vaddisznókat, de eddig itthon házisertésekben nem mutatták ki a vírust.