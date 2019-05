Megrengette a tőzsdéket az újabb amerikai-kínai pengeváltás

Komoly mozgást váltott ki az amerikai elnöknek az a fenyegetése, hogy megemelné a kínai termékek vámtarifáit a szerinte lassan haladó kereskedelmi tárgyalások miatt, illetve az erre adott kínai válasz hatására - írja az MTI.

Az ázsiai börzék mind mínuszban álltak hétfő reggel fél hétkor, az olajár 1,50 százalékkal csökkent, a kínai jüan pedig 3,5 hónapos mélypontra süllyedt.

Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy május 10-től 10 százalékról 25 százalékra emeli 200 milliárd dollár értékű kínai termék vámját. Trump ezen felül azt is kilátásba helyezte, hogy "hamarosan" további 325 milliárd dollárnyi kínai termékre vet ki 25 százalékos importvámot.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....