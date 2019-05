Bernáth Tamás, az MFB március 31-én, közös megegyezéssel távozó elnök-vezérigazgatója hamarosan átveheti az Appeninn Holding Nyrt. vezérigazgatói posztját - értesültünk. Bernáth már korábban, az Appeninn Holding Nyrt. éves közgyűlésén bekerült a cég igazgatóságába.

Bernáth Tamás személyében komoly pénzügyi háttérrel rendelkező, nemzetközi tudású szakember érkezett, a Mészáros Lőrinc dominálta Konzum-érdekeltségek (32 százalék), a Tiborcz István birtokolta BDPST Zrt. (20 százalék) és az OTP Ingatlanbefektetési Alap (5 százalék) által is tulajdonolt tőzsdei ingatlancégbe.

A gazdasági szakember komoly körforgást tudhat már maga mögött a hazai cégvilágban. Pályája során dolgozott az Ersténél, a McKinsey-nél, volt az OTP Banknál, a BNP Paribas Cardif Biztosítónál és az MFB-nél. A vállalat-vezetői tisztségek között vállalkozott is, pályája elején saját tréningcéget, később Scale Consulting néven saját banki tanácsadót hozott létre, és mindkettőt értékesíteni is tudta, utóbbit a PwC-nek, ahol partner is lett. Közben saját költségén MBA-zett a párizsi INSEAD-on. A személyi hírt az érintettek nem kívánták kommentálni, de mivel tőzsdei cégről van szó, vélhetően hamarosan a tőzsdei közvélemény hivatalos tájékoztatása is megtörténik.