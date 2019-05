Görögdinnyével és paprikával is átverik a magyar fogyasztókat

Az eper mellett a görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran átverik a fogyasztókat - mondta az InfoRádiónak Csizmadia György gyümölcstermelő, a FruitVeB volt alelnöke.

Hétfőn írtunk róla, hogy a Nagybani piacon sokak szeme láttára csomagolják át a görög és spanyol importepret, hogy aztán tetemes haszonnal magyarként árulják tovább. Csizmadia György szerint ez ráadásul nemcsak a Nagybanin fordul elő, hanem a kisebb piacokon is.

"Helyi kis piacokon van olyan tapasztalat, hogy a kiskereskedő megveszi a nagybani piacon a például görög import epret, és nem írja rá, honnan van, pedig kötelező lenne. A fő probléma ezzel, hogy sokszor olyan áru jön be külföldről, ami valamiért ott nem kerülhetett polcokra. Nem lehet elképzelni, hogy Spanyolországban is ilyen olcsón tudjanak epret eladni, mint Magyarországon, magasabb munkabér mellett" - mondta Csizmadia, aki azt is elmondta, hogy a görögdinnye és a fehér paprika esetében is szokott lenni hasonló trükközés.

"A görögdinnyével szokott lenni az a helyzet, hogy Görögországban már szezon vége van, nálunk éppen indul, és ilyenkor az olcsó áru a szabad áramlás miatt megjelenik Magyarországon" - mondta.

Csizmadia szerint a csalók lebuktatását nehezíti, hogy ha egy piacon ellenőrzés van, akkor annak a híre gyorsan körbeér, ezért "rajtaütésszerű, kommandós jellegű" ellenőrzésekkel lehetne visszaszorítani a csalást.