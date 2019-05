A Fundamenta is beszáll az állampapírbizniszbe

Állami támogatás nélkül is próbál új termékkel előállni a két legnagyobb lakástakarékos cég.

Két új terméket vezet be az Erste Lakástakarék.

Lakástermékein túl állampapírok közvetítésével is foglalkozni fog a Fundamenta, közölték a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján. A lakástakarékok állami támogatásának októberi megszüntetése után a cég új termékeket vezetett be: kifejlesztették a Lakásszámla terméket, beszállnak a napelem-rendszerek telepítésének közvetítésébe és finanszírozásába, belépnek az ingatlanközvítés piacára, és megújították az eBanking felületüket is.

Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója az ltp állami támogatási rendszer beszántását "mozgalmas, inspiráló időszaknak" nevezte, amiben "lehetőségük volt a megújulásra", jól tudnak építeni 900 ezer ügyfelükre és a 2000 fős értékesítési hálózatukra.

2018. végére a Fundamenta - kamatokkal és támogatásokkal növelt - bruttó betétállománya meghaladta az 502 milliárd forintot, ami 67 milliárd forinttal, 15 százalékkal több volt, mint a 2017. év végi állomány.

A kihelyzett hitelek állománya az előző évi 343 milliárdos szintről 408 milliárd forintra növekedett 2018 végére. A 400 milliárd forintot meghaladó hitelállománnyal a Fundamenta a lakáshitel-piac több mint 12 százalékát tudhatja magáénak, a fix kamatozású lakáshitelek állományát tekintve pedig a piac közel harmadát fedi le. A társaság a tavalyi évet 8,34 milliárd forintos adózás előtti és 6,98 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.