Miniszteri biztosa lesz a bölcsődék fejlesztésének

A bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztost nevezett ki az emberi erőforrások minisztere Kovácsné Bárány Ildikó személyében - írja azt MTI. Ezt Kásler Miklós miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, emlékeztetve, hogy a családvédelmi program egyik rendkívül jelentős pontja a bölcsődék fejlesztése.

Orbán Viktor még februárban bejelentett családvédelmi akciótervének egyik fontos pontja volt, a célkitűzés, hogy a bölcsődei férőhelyek számát 50 ezerről 70 ezerre növeljék. A cél az, hogy 2022-ben gyakorlatilag minden kisgyereket el lehessen helyezni bölcsődében, ha a szülei szeretnék.

Kásler Miklós elmondta, a bölcsődei fejlesztésekre 2018-ban 10 milliárd, idén 1,5 milliárd forintot különítettek el.

Novák Katalin is beszélt a sajtótájékoztatón, aki elmondta, hogy a családi bölcsődék nagyobb szerephez juthatnak majd az elkövetkezendő időszakban, a finanszírozásukat meg fogják emelni. Továbbá a bölcsődében dolgozó szakemberek bérét is növelik. Azt is elmondta, hogy olyan pályázatot írnak majd ki, amely segít az önkormányzatoknak a bölcsődék megépítésében.

Kovácsné Bárány Ildikó, akit május elsejével nevezett ki a tárcavezető a bölcsődei fejlesztéseket felügyelő miniszteri biztossá, azt mondta magáról, hogy az egész életpályája a bölcsődéről szól: gondozónőként kezdett, majd bölcsődevezető lett, tíz éve pedig a minisztérium munkatársaként a bölcsődei terület megerősítéséért dolgozik. A bölcsődeépítési program kapcsán felmerülő kérdésekről itt írtunk részletesen.