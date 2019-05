Megint óriásit nőtt a kórházak adóssága

Áprilisban 4,8 milliárd forinttal, az év eleje óta pedig már csaknem 19 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt tartozása, az adósságállomány ezzel pedig már összesen 33,4 milliárd forintra rúg - írja a Napi.hu a Magyar Államkincstár (MÁK) friss adataira hivatkozva.

Az adósság mintegy harmadának, 11 milliárd forintnak több mint két hónapja járt le a fizetési határideje, 8 milliárdnak több mint egy hónapja, a 30 nap alatti tartozások összege pedig közel 14 milliárd forint.

Az adóslista élén változatlanul a Péterfy Sándor utcai kórház és a Honvédkórház végzett. A Péterfy érsebészete orvoshiány miatt ideiglenesen bezárt, a Honvédkórház sürgősségi centrumának éléről januárban távozó Burány Béla pedig arról írt búcsúlevelében, hogy az osztály orvosainak és nővéreinek „krónikus fáradtsága, célvesztettsége, kiégettsége és az intézmény vezetésével szembeni bizalomvesztése" aggasztó volt számára.

Áprilisban a Debreceni Egyetem és a Békés megyei kórház adóssága növekedett a legnagyobb mértékben, 484 és 414 millió forinttal, a harmadik helyen havi növekedés szempontjából a Péterfy végzett 359 milliós plusszal.

Az adósság egyre masszívabb növekedése a kórházi információk szerint a brutálisan elszálló bérek következménye, emiatt dologi kiadásokra alig jut már az intézményekben, sőt van, ahol már a bérre sem elég a finanszírozás.

Februárban és márciusban is menesztettek egy kórházigazgatót, és újabbak lecserélése is várható, miközben a kormány 13 intézmény élére költségvetési felügyelőt rendelt ki. A hivatalos ok, hogy a kórházak egy részének adóssága folyamatosan újratermelődik, miközben más intézményeket úgy menedzselnek, hogy azok kijönnek a pénzükből. Az Állami Számvevőszék 17 kórház vizsgálata alapján komoly gazdálkodási szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra mutatott rá. Kórházi szakemberek szerint ugyanakkor az alapvető baj az, hogy a mostani állami támogatási rendszer nem fedezi az ellátások valós költségét. Erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.