Trump és vejének gyanús tranzakcióiról tálaltak ki a Deutsche Bank alkalmazottai

Több Donald Trump és veje, Jared Kushner érdekeltségébe tartozó cég pénzügyi tranzakcióját is gyanúsnak találta a Deutche Bank pénzmosás elleni belső rendszere 2016 és 2017 során, de a Trumpnak és Kushnernek több milliárd dollárt hitelező bank vezetése nem egyezett bele, hogy továbbítsák az ügyeket a szövetségi felügyeletnek - írja a New York Times a bank öt jelenlegi és volt munkatársának beszámolója alapján.

A cikk alapján nem lehet tudni, hogy pontosan milyen tranzakciók voltak gyanúsak, de az biztos, hogy egy részük Trumpék és olyan nem-egyesült államokbeli magánszemélyek vagy entitások között zajlott, amiket a bank alkalmazottai gyanúsnak találtak. A New York Times ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az alkalmazottak által kifogásolt tényezők még nem feltétlenül jelentették automatikusan azt, hogy az ügyletek illegálisak lettek volna.

A Deutsche Bank legalább 2 milliárd dollárnyi pénzt hitelezett Trumpnak. Az őszi választásokkal a Képviselőházban többségbe került demokraták azután kezdtek el közvetlenül egyes cégektől adatokat kérni az elnök pénzügyeiről, miután a Fehér Ház többször sem volt hajlandó kiadni a kért adatokat. Az elmúlt hónapban két bizottság is idézést adott be, hogy hozzájussanak olyan dokumentumokhoz, amik alapján Trump gyanús ingatlanügyleteiről derülhetnének ki eddig ismeretlen részletek. Annak érdekében, hogy a bank ne adja ki ezeket a dokumentumokat, Trump be is perelte a pénzintézetet.

Egy volt alkalmazott, Tammy McFadden névvel is vállalta nyilatkozatát. Ő azt állította, hogy ő maga is készített a gyanús ügyletekről szóló jelentést, és javasolta, hogy az ügyet továbbítsák a hatóságoknak. McFadden arról számolt be, hogy a javaslatára semmi nem történt, sőt ki is rúgták a banktól, miután jelezte, hogy gyanús tranzakciókat észlelt Jared Kushner cégei és orosz magánszemélyek között 2016 nyarán. A Deutsche Bank később bírságot kapott, amiért több milliárd dollárnyi pénzt mostak tisztára orosz állampolgároknak.

"Az a feltételezés, hogy bárkit is azért rúgtak ki vagy helyeztek át, mert valamelyik ügyfél ügyleteinek jogszerűségével kapcsolatban lettek volna problémái, egyértelműen nem igaz" - közölte a bank a lappal. A Deutche Bank azt is jelezte, hogy megerősítették a pénzmosást kiszűrő belső ellenőrzéseiket. A Trump Organization közölte, hogy nem tudnak arról, hogy a Deutsche Bankon belül kétségek merültek volna fel a tranzakcióik jogszerűségét illetően.

A Kushner Companies közölte, hogy a pénzmosással kapcsolatos állítások "teljes mértékben hamisak". A cég szóvivője a Reutersnek azt mondta, a New York Times "mindig botrányt keltő, de teljes hamis cikkeket jelentet meg, amikor kifogy a témákból".