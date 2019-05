Rogán kegyvesztett vállalkozója és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét egy áfacsalási perben

Elismerte bűnösségét a kormánytól egykor milliárdos üzleteket leakasztó, de mára kegyvesztetté váló PR-vállalkozó Kuna Tibor a Fővárosi Törvényszéken tartott keddi előkészítő tárgyalásán.

- tudósított a 444.hu.

Kunát azzal vádolja az ügyészség, hogy cégeivel 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be, és ezzel 52 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Kunára 2 év 5 évre felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Az ügyészek bíróságon tett nyilatkozata szerint a vállalkozó az eljárás kezdete óta kifizette az általa a költségvetésnek okozott kárt. Kuna büntetéséről még nem született döntés.

Az óriás áfacsalási ügy előkészítő tárgyalása a héten kezdődött a Fővárosi Törvényszéken. Összesen 60-nál is több vádlott van, ők a tudósító szavaival szólva

ügyvédeikkel együtt csurig töltötték a bíróság Fő utcai épületének legnagyobb tárgyalóját.

Az ügy főszereplője nem Kuna Tibor, az elsőrendű vádlott egy bizonyos V. Attila, aki az ügyészség szerint a társaival együtt olyan bűnszervezet működtetett, amitől számlákat lehetett vásárolni. A bűnszervezet vezetői közül senki sem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson.

Az ügyészség klasszikus számlagyárként írta le a szervezet működését, ahol jutalékért lehetett fiktív számlákat vásárolni. A kiállított számla ÁFA-ját a vevő levonhatta a könyveiben, a számlán szereplő összeget pedig a jutalékkal csökkentve visszakapta a bűnszervezettől. A fiktív számlák után az ÁFÁ-t jellemzően soha nem fizették be a költségvetésbe, azt a bűnszervezetben közreműködő vállalkozások tovább számlázgatták egymás között.

Fotó: Soós Lajos / MTI Kuna Tibor

Kuna nem a számlagyárat működtető bűnszervezet tagjaként, hanem "vásárlóként" szerepel az ügyben, melyben még kegyvesztettsége előtt, 2016-ban hallgatták ki – akkor még azt vallotta, hogy „minden számla mögött valós gazdasági teljesítmény ál“. A per másik ismert vádlottja Berki Krisztián médiaszemélyiség, aki szintén vásárló volt. A mai tárgyaláson ő is elismerte a bűnösségét, rá egy év felfüggesztett szabadságvesztést kért az ügyészség. Azért kevesebbet, mint Kunára, mert Berki jóval kevesebb kamuszámlát fogadott be, és így ő "csak" 7,6 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Kuna Tibor cégei 2018-ig az állami pr- és kommunikációs tenderek állandó nyertesei voltak; az ő érdekeltségébe tartozott a 2017-es vizes vb-től a MÁV-on át keresztül a Szerencsejáték Zrt-ig egy sor jól fizető állami ügyfél, illetve projekt. Ezeknek az állami megbízásoknak egy részét már azután nyerték el, hogy Kunát 2016-ban gyanúsítottként hallgatták ki az adónyomozók.

2018 júniusában azonban a Rogán Antal propagandaminisztériuma alá rendelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a szerződéseit Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeivel, mivel- egy nappal egy milliárdos keretszerződés megkötése után - észrevették, hogy a cégek súlyosan megsértették a közbeszerzési törvényt, ami kizáró oknak számít. Kuna Tibor egyébként fideszes kabinettitkárból lett előbb Szijjártó Péter barátja, majd 2014 után Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter bizalmasa, és NER társasági eseményeinek állandó résztvevőjének számított.