Nagy bajban van a Vapiano

Tavalyi tőzsdei bevezetésük óta értékük háromnegyedét vesztették el a német központú Vapiano étteremláncot üzemeltető cég részvényei.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint a Vapianónak péntekig kell leadni a pénzügyi beszámolóját, és a cég akkor menekülhet csak meg, ha addig a legnagyobb befektetőik, a Tschibo és a Wella családok örököseik rábólintanak arra, hogy 30 millió eurós hitellel mentsék ki a céget.

Elemzők szerint az étterem működésével több baj is van, az étterem gyors kiszolgálást ígért, ehelyett gyakran alakultak ki a Vapianókban hosszú sorok, több alkalommal munkaügyi és közegészségügyi botrányokba keveredtek, raadásul az elsietett nemzetközi, és helyszínválasztás szempontjából is elhibázott terjeszkedés sem tett túl jót a cég gazdálkodásának. A tőzsdei bevezetésre is a nemzetközi terjeszkedés finanszírozása miatt volt szükség egyébként.

Magyarországon jelenleg öt Vapiano működik, négy a fővárosban és egy Győrben. Két nagy bevásárlóközponti étterem (MOM, Westend) mellett a két önálló üzlet a Bécsi úton és a Bécsi utcában található. A Vapiano működésének sajátosságai a vendégek szeme előtt elkészített ételek, illetve a távozásnál rendezendő és addig egy intelligens chipkártyán vezetett fogyasztás.