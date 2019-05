Andy Vajna után a Microsoft exvezére kerül az Est Mediába

A Budapesti Értéktőzsde legújabb kori történelmének sajátossága, hogy a magyar kisbefektetők nem annyira fundamentumok, hanem jövőbeli remények alapján árazzák be a részvényeket. Május 22-én, a tőzsdei kereskedés zárása után is olyan meglepő közlemények jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján, amely alapján elindulhattak a találgatások.

Az Est Media Nyrt. ugyanis bejelentette, hogy az igazgatóságába bekerülhet a hazai Microsoft korábbi vezetője, Papp István, illetve Perger Gábor ügyvéd, valamint a társaság a részvényszámot két és félszeresére növelő méretes tőkeemelésre is készül.

A két új jelöltet a társaság május 28-án folytatódó közgyűlésén választhatják meg, és a cég közleménye szerint az ő elsődleges feladatuk a stratégiai befektető bevonását célzó tranzakciós folyamat levezénylése lesz.

Az Est Media cég és a részvénye az elmúlt két évben megjárta a mennyet és a poklot is. Ebben a történetben és a részvényekkel folytatott kitartó bűvészkedés, vagy élethalál harc során szinte naponta változik a hangulat. A cég előbb majdnem csődbe ment, de aztán megmenekült, utána Andy Vajna szállt be és úgy nézett ki, hogy értékes tartalmakkal tölti meg a társaságot, de a filmmogul váratlan halála után ez a terv meghiúsult.

Ám a cégnek nincs tevékenysége és nincs bevétele, így valakinek az elmúlt időszakban is finanszíroznia kellett. Ami emögött van, azt nehéz követni, de az biztos, hogy valami bombaüzlet körvonalazódik. Legalábbis valakinek. Az igazgatóság ugyanis most elhatározott egy tőkeemelést, mégpedig névértéken.

Ízlelgessük ezt egy kicsit! A társaság a meglevő 101,8 millió részvénye mellé kibocsát 156 millió új részvényt, amivel eléri, hogy a hitelezői 121,8 milliót forintnyi követelést már nem követelnek majd a társaságtól. A tőkeemelés előtt a cég 10 milliárdot ért. A bejelentés utáni első kereskedési napon, május 23-án, ugyanennyit.

Játék a tortával

Na de hogyan tovább? Gondolkodjunk egy cukrász agyával! Ha a cukrász elkészít egy meggyes-marcipános tortát, majd azt felvágja 10 szeletre, akkor 400 forintot kérhet egy szelet tortáért. Ha azonban nagyon vékony szeleteket vág, és 25 szeletre osztja a tortát, akkor vajon mennyit kérhet? Erről szól az Est Media nagy dilemmája is. Ha azt gondoljuk, hogy a társaság értéke nem változott a tőkeemeléssel, de ez az érték már nem 100, hanem 250 millió részvény között fog megoszlani, akkor vélhetően egy papír ára leesik 100 forintról, 40 forintra. Ha azonban a részvények értéke továbbra is elszakad a fundamentumoktól és a remény árazza be, akkor az is lehet, hogy marad a 100 forintos ár, ebben az esetben az Est Media összértéke felértékelődik 25 milliárd forintra. Akárhogyan is történik, az, aki 0,78 forintos áron jegyezhet le a 40-100 forintot érő részvényekből, alighanem a világ legnagyobb üzletét valósítja meg.