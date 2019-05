A magyarok nyaralását is érintik a földre kényszerített Boeingek

A magyar utasok nyaralását is érinti a Boeing 737 MAX-ek repülési tilalma, írja az Utazó. A 737 MAX-ek repülési engedélyét azután vonták meg világszerte, hogy felmerült a típushiba gyanúja, mivel két repülő is hasonló körülmények között zuhant le.

Az lap értesülései szerint a Kartago Tours több utasát arról értesítették, hogy változik az utazásuk időpontja, mivel a kieső 737-esek miatti kapacitáshiány miatt átszervezések vannak a Smartwings cseh légitársaságnál. A Smartwings (korábban Travel Service) elmondta a lap kérdésére, hogy két budapesti járatot érintett az átszervezés, de sikerült megoldani a kiesést. A csehországi piacon azonban kisebb bonyodalmat okoz a 16 földi veszteglésre ítélt 737 MAX pótlása.

Világszerte jelentős tervezést igényel, hogy pótolni tudják a kieső gépeket, és ezt a magyar piac is megérzi, mondta el az Utazónak a Kartago Tours ügyvezető igazgatója, Füriné Boglárka. Ritkábbak lehetnek az akciós járatok, és az árak is emelkednek, bár ebben egyéb faktorok is szerepet játszanak, úgymint a beszerzési költségek emelkedése és a forint árfolyamgyengülése.