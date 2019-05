Újra összeül a világ egyik leghíresebb titkos tanácskozása

A svájci Montreux-ben tartja idei tanácskozását a magas rangú európai és észak-amerikai politikusokat és gazdasági vezetőket tömörítő zártkörű társulás, a Bilderberg-csoport, írja az MTI. A csütörtökön kezdődő találkozó fő témái között 11 kérdéskör szerepel, közöttük a nemzetközi stabilitás, Európa jövője és Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból, az éghajlatváltozás, a kiberfenyegetések, Kína, Oroszország, a kapitalizmus jövője, az etika és a mesterséges intelligencia.

Nincs magyar meghívott

A Bilderberg-csoport egy befolyásos politikusokból, tudósokból, cégvezetőkből álló zártkörű társaság, amelynek első találkozóját 1954-ben tartották, nevét pedig a rendezvénynek helyet adó holland szállodáról kapta. A résztvevők listáját mindig nyilvánosságra hozzák – így történt ez most is, magyar meghívott nincs –, de az ott elhangzottak teljesen titkosak, sem közleményt nem adnak ki, sem pedig a résztvevők nem nyilatkoznak az ott történtekről.

A résztvevők között szerepel idén Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója, Mark Rutte holland kormányfő, Ursula von der Leyen német védelmi miniszter, Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter.

"A 67. Bilderberg-találkozót 2019. május 30. és június 2. között tartják a svájci Montreux-ben. Huszonhárom ország 130 képviselője erősítette meg a részvételét" - tudatták a szervezők a közleményben.

A résztvevők mintegy kétharmada érkezik Európából, a többiek pedig Észak-Amerikából.

Több forrás is a lengyel Joseph Retingernek, Joseph Conrad író barátjának, Paul van Zeeland volt belga kormányfőnek és az Unilever fogyasztási cikkeket gyártó multinacionális cég volt elnök-vezérigazgatójának, Paul Rijkensnek tulajdonítja a csoport létrejöttét. Állítólag ők hívták össze - az Európa és az Egyesült Államok között növekvő feszültségek miatt aggódva - a két kontinens elitjének közelítését célzó konferenciát.

Gyíklények találkozója?

A találkozót minden évben találgatások és összeesküvés-elméletek övezik, és nem ritka az ellendrukkerek jelenléte sem. A hajmeresztő elméleteknek nyilvánvalóan az egész gyűlés titkossága ad táptalajt, és hát vannak is olyanok, akik szerint a világot titokban uraló Bilderberg-csoport minden tagja emberi alakot felvett gyíklény.

Ennél azonban behatóbban is foglalkoztak már a kérdéssel: Daniel Estulin 2005-ös, A Bilderberg-csoport igazi története című monográfiája még a háttérhatalom céljait is sorra veszi. 2014-ben Bajnai Gordon, egykori miniszterelnök is ott volt, és akkor azt mondta, "csak rágtam a gittet, és összeszűrtem a levet".