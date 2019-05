Vége az e-autók ingyentankolásának 5 budapesti ELMÜ-töltőoszlopon

Az ELMŰ-ÉMÁSZ honlapján megjelentetett keddi tájékoztatás szerint május 28-tól véget ért a cég elektromos üzemű autók töltésére szolgáló töltőoszlopainak teljes körű ingyenessége.

Az áramszolgáltató cég kWh-alapú elszámolást és fizetést vezet be az e-autó töltőin, ennek tesztüzeme a keddi napon megkezdődött, számolt be a hírről a cég közleménye alapján a HVG. A tesztüzem egyelőre öt oszlopot, illetve a rajtuk lévő összesen tíz töltőpontot érinti, az ELMÜ többi töltőoszlopán továbbra is ingyenesen tölthetik fel járműveiket az autósok, legalábbis egyelőre.

Az 5 kijelölt töltőoszlop (10 töltőpont) elérhetősége:

1054 Budapest, Akadémia u. 1.

1146 Budapest, Állatkerti körút 1.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 15.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.

1132 Budapest, Tisza utca 1.

Fontos információ, hogy a cég a következő egy hónapban csak jelképesnek számító , 10 Ft/kWh egységárat számol fel a töltésért. A fizetési megoldás teljesen digitálisan, az eCharge+ applikációban rögzített bankkártyával történik.

A tesztidőszak alatt a többi töltőpont továbbra is ingyenes marad, a tesztidőszak sikeres lezárását követően viszont a társaságunk összes nyilvános közterületi töltőoszlopa fizetőssé válik majd.

A szolgáltatás tervezett egységára 99 Ft/kWh lesz, így egy 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése valamivel kevesebb, mint 3000 Ft-ba kerül majd, amivel egy átlagos kompakt kategóriás jármű 180-200 km-t tud megtenni városi-elővárosi környezetben. Ez valamivel több, mint fele akkora költséget jelent egy benzines autóhoz képest.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ szerint a töltési szolgáltatás üzleti alapra helyezésével a minőség fenntartása és növelése volt a cél, mivel hosszú távon csak üzleti alapon tudnak minőségi, elérhető, hozzáférhető és megbízható töltési szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek.

A cég az árképzés indoklásaként azt is közölte, hogy a közterületi töltők célja alapvetően nem az otthoni töltés kiváltása, hanem a napi közlekedési szükségletek támogatása. Ezt a célt a cég szerint akadályozza, ha a közterületi töltés olcsóbb, mint az otthoni (vagy akár ingyenes), mert akkor azok a felhasználók is a közterületi töltőpontokat fogják preferálni – és foglalni –, akik otthon is tudnának tölteni.