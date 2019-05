Visszatér a piacra a Szilvia és a Crepto

Újra megjelenik a boltok polcain a Crepto és a Szilvia. A jól ismert márkákat a Magyar Piszke Kft. vezeti vissza a piacra, környezetvédő csomagolásban, papírdobozban is kínálva azokat.

Bodrogai Ferenc, a cég alapítója és ügyvezetője a termékek piacra dobásának apropóján tartott sajtótájékoztatón azt mondta, reméli, hogy az innovációjukat az egész iparág követni fogja. Ahogy Bodrogai fogalmazott, a márka, a logó, a termékek színvilága marad, ugyanakkor a technológiában jelentős újítást hoznak.

A termékeket egyrészt újrahasznosított és újrahasznosítható papírba csomagolják, másrészt a termékekben lévő papírt is úgy alakították ki, hogy a termékek minél környezetkímélőbbek legyenek.

Bodrogai azt is elmondta, hogy nem akarnak piacvezetők lenni, 10 százalékos piaci részesedés elérése a céljuk, ugyanis úgy látják, hogy ezekkel a termékekkel a középkategóriás szegmensen belül tudnak versenyképesek lenni. Bodrogai szerint azért is van jövője a terméknek, mert kutatások szerint a 35 éven aluli korcsoportban a környezetvédelem első számú preferencia.

A papírcsomagolás egyébként régebben bevett megoldás volt az iparágban, ennyiben tehát egy régi megoldáshoz térnek vissza, ami azonban Bodrogai szerint a környezetvédelem előtérbe kerülésével újra kielégít egy piaci igényt.

Megzöldülve élednek újra

A márkaneveket Bodrogai vásárolta meg a Piszke Papírgyár felszámolásakor. A vállalkozó közel harminc éven át dolgozott a Piszke Papírgyárnál, a privatizációját megelőző közel egy évtizedben annak kereskedelmi vezetője is volt, az ő nevéhez köthető a Nárcisz, a Crepto és a Szilvia márkanevek felépítése.

Miután az egykori állami papírgyár végül görög tulajdonosok kezébe került Bodrogai saját vállalkozását kezdte építeni: a Forest Papír egy fészerből indult el, és lett alig több mint tíz év alatt az ország meghatározó higiéniai papír feldolgozója és kereskedője, 25 százalék körüli piaci részesedéssel, tízmilliárd feletti forgalommal.

A cég lakossági üzletágát Bodrogai Ferenc három évvel ezelőtt eladta az olasz Sofidelnek, és társaságaival a közületi fogyasztók és a Horeca szektor kiszolgálására kezdett koncentrálni. Az adásvételkor kötött hároméves, a lakossági üzletágra vonatkozó moratórium márciusban járt le: ez adott lehetőséget Bodrogai Ferencnek, hogy visszatérjen a piacra az időközben megszerzett márkákkal.

Bodrogai szerint a higiéniai papírgyártás korszakváltás előtt áll: szerinte nő az igény a környezeti szempontból fenntartható termékek iránt, és ez a fogyasztói elvárás a higiéniai papírok piacán is megjelenik.

Szerinte ma az üdítőitalok után a higiéniai papírok csomagolása jelenti fajlagosan a második legnagyobb veszélyt a környezetre. Egyetlen négyfős család egy évben csak a toalettpapír csomagolásának kidobásával 7 négyzetméternyi nejlonszemetet termel. Ha kiterítenénk azt a műanyagmennyiséget, amit a magyar lakosság csak a toalettpapír csomagolásával egy évben megtermel, lefedhetnénk vele Budakalászt.

A szállítása is környezetbarát

A problémát felismerve a Magyar Piszke Kft. műanyagmentes, papírdobozos csomagolásban is elindítja a Creptót és a Szilviát a piacon. A Dunapackkal együttműködésben készített papírdobozok újrahasznosított és újrahasznosítható alapanyagokból készülnek. A csomagolás tervezésénél ügyeltek arra is, hogy a dobozok egyneműek legyenek, ami megkönnyíti az újrahasznosítást.

A Magyar Piszke célul tűzte ki a logisztikai környezetterhelés csökkentését is. A termékek kialakításakor figyeltek arra, hogy a tekercsen minél több hasznos papír legyen. A Magyar Piszkénél egy tekercsen 250 lap van, míg a hagyományos termékeken átlagosan csak 150. Azzal, hogy 66 százalékkal több papír van egy tekercsen, elérték, hogy 40 százalékkal kevesebb a cséve mennyisége: egy doboznyi (36 darab) tekercs a hagyományosból 60 tekercsnek felelne meg. Mindez azt is jelenti, hogy a Crepto kisebb helyen is elfér: a doboz mérete 25 százalékkal kisebb, mint ha 60 tekercset kellene elhelyezni.

Ma a piacon jelen lévő 2 rétegű toalettpapírok nagy hányada 150-170 lapot, a 3 rétegűek pedig 140-150 lapot tartalmaznak, ritka az efölötti lapszám. Kéztörlő esetén a piacon található átlagtermék az Inspiratív Szilvia lapszámának mindösszesen a felét, körülbelül 45-50 lapot tartalmaz: azaz sok levegőt szállítunk és veszünk jelenleg sok műanyagba csomagolva.