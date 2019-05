Másfélszer annyiba kerül a vöröshagyma, mint négy éve

Jelentősen drágultak bizonyos élelmiszerek, főként a káposzta, hagyma, krumpli – derül ki a Pénzcentrum összehasonlításából. Az abszolút rekorder a fejes káposzta,

ami 2015 óta 226 százalékot drágult.

De jelentősen felment a vöröshagyma ára is, a 152 százalékos áremelkedésével a második legtöbbet drágult termék azok közül, amikről a KSH rendszeres statisztikákat ad ki. Jelentősen drágult a késői burgonya is, a krumpli fogyasztói ára 136 százalékkal növekedett a boltokban négy év alatt. A paradicsom nyári legalacsonyabb ára is közel negyedével nőtt.

A ponty kilónkénti átlagára is nagyon megugrott, 1080-ról 2170-re, ez 101 százalékos emelkedés, de a többi hústermék alig drágult, vagy éppen hogy olcsóbb lett az elmúlt években – írja a lap.

Fájhat a feje a kommersz szeszes italok kedvelőinek is, ugyanis a két decis szeszes italok ára 40 százalékot ugrott, 697-ről 967-re. De drágultak a dohánytermékek is, a rosszabb minőségűnek tartott Symphonia 25,8 százalékkal, a Sopianae és a Multifilter pedig egyaránt 30 százalékkal.

A húsok alig mutattak drágulást, viszont a párizsi jelentősen drágult, 19,4 százalékkal kerül többe, mint négy éve. A baromfihús olcsóbb lett, és a karaj kivételével a sertéshúsok is. Olcsóbb lett a tej is, a 2,8-as 2,45, a másfeles pedig 4,78 százalékkal.

Összességében az élelmiszerek ára 11,71 százalékkal növekedett az elmúlt négy év során, írja a Pénzcentrum.