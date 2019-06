Szerdától a reptér is elérhető lesz Mol Limóval

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is kiterjeszti a Limo autómegosztó szolgáltatási területét a Mol, miután a legtöbb felhasználói visszajelzés erre irányult az indulás óta eltelt közel másfél évben - mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország és a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatója a Portfoliónak adott interjúban.

Szerdától egy egyszeri 1990 forintos felárért a repülőtér is elérhető a Limókkal, amelyeknek külön parkolóhelye lesz a repülőtéren.

Tehát ha valaki regisztrált felhasználó (azaz kifizeti a most amúgy leautózható regisztrációs díjat, illetve a havi díjat), és az olcsóbb Uppal megy ki a reptérre mondjuk a Deák Ferenc térről, akkor 30 perces úttal számolva nagyjából 2000 forintot kell fizetnie a szintén majdnem 2000-es feláron felül, tehát körülbelül 4000 forintért mehet ki a reptérre, ez pedig jelentősen olcsóbb, mint a 7-8 ezer forint közötti taxi költség. (A buszjegy persze továbbra is csak 900 forint.)

Több mint 45 ezer regisztrált ügyfele van a Mol Limónak, akik közül minden második már legalább kétszer igénybe vette a szolgáltatást. A cégvezető elmondása szerint a Limóval a Budapesten élő, 20-35 év közötti fiatalokat, a jövő egyik fontos fogyasztói bázisát sikerült megszólítaniuk. A legidősebb Limo-ügyfél egyébként 89 éves.

Egyelőre főként férfiak használják a szolgáltatást, ezen szeretne változtatni a Mol, ezért gyerekülést is biztosítanak az autókban, ami egyébként szintén visszatérő fogyasztói igény.

Adataink alapján egy út átlagosan 20-25 perc között alakul, ami alatt az autók 6-6,5 kilométert tesznek meg.

A társaság célja az is, hogy a környező országok nagyvárosaiban is meg tudja honosítani a limózást, ezek közül leghamarabb Prága kerülhet sorra. Magyarországon pedig elsősorban a nagy diákvárosok, mint például Debrecen van rajta a térképen, de azt is vizsgálják, hogyan lehetne a nyári szezonra a Balatont is becsatornázni a Limo-zónába, illetve a napon túli kölcsönzési lehetőséget is elérhetővé tennék.