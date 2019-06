Akár kétezer forint is lehet a cseresznye kilója

Akár 2000 forintba is kerülhet a cseresznye kilója, amihez tavaly már ennek a negyedéért hozzájuthattak a magyar vásárlók. Most viszont van olyan fajta, ahol szinte a termés egésze kiesett. A termelő azt mondta tavaly erős volt a fák terhelése a sok gyümölcs miatt, a téli időszakban hol meleg, hol meg nagyon hideg volt, most pedig a sok eső okozta a bajt.

Az ATV Híradója térképezte fel a gyümölcshelyzetet. arra jutottak, a mostani időszakban a kereskedők 1000-1200 forintot fizetnek a termelőnek a cseresznye kilójáért, ami azt jelenti, hogy

a boltban ennél már jóval többet: 1500, de akár 2000 forintot is elkérnek érte.

Összehasonlításképpen tavaly 300 és 700 forint között volt a gyümölcs ára.

Eközben kajszibarackból idén lényegesen több lesz, mint tavaly, hiszen egy évvel ezelőtt a termés majdnem 100%-a elfagyott. Barackot már lehet kapni a piacokon, ám ez még nem az igazi, szezonja június vége és július lesz.