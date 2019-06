Az eszközkezelős lakások 90 százalékát visszavásárolnák az egykori tulajok

A Nemzeti Eszközkezelő mintegy 32 500 ügyfeléből 27 500 vissza kívánja vásárolni a devizahitelezés miatt korábban elveszített otthonát – derül ki a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca nélküli Miniszter közleményéből.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) ügyfelei 60 napig küldhették vissza nyilatkozataikat annak érdekében, hogy újra tulajdonosaivá váljanak korábbi ingatlanuknak, közel 31 ezren éltek is a visszajelzés lehetőségével. A visszajelzések alapján az ügyfelek 69 százaléka részletvétel útján, 20 százalékuk pedig egyösszegű visszavásárlással kíván tulajdont szerezni korábbi ingatlanában. Mindösszesen az ügyfelek 11 százaléka döntött úgy, hogy nem él a visszavásárlás lehetőségével, részükre továbbra is biztosított lesz a kedvező bérleti konstrukció a közlemény szerint.

A NET-program egyike volt a devizahitelesek megsegítésére hozott kormányzati intézkedéseknek, az eszközkezelőnek köszönhetően mintegy 154 ezer ember maradhatott az otthonában annak ellenére, hogy bebukta a devizahitelét. Az eszközkezelős keret kifogyása miatt sokan így is kimaradtak ebből a körből, a továbbra is fennálló lakhatási problémahalmaz leglátványosabb jele, hogy továbbra is folytatódnak a kilakoltatások.