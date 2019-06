Európába jön a világ legnagyobb kártyatkibocsátója, írja a Portfolio, a UnionPay megjelenésével komoly versenytársat kap a Visa és a Mastercard. A kínai cég egyik első európai partnere a brit Tribe Payments lesz, mely lehetővé teszi, hogy európai bankok is UnionPay bankkártyákat bocsássanak ki.

A UnionPayt 2002-ben alapították, és sokáig szinte monopolhelyzetben volt Kínában, részben emiatt sikerült világszerte több mint 6 milliárd bankkártyát kibocsátania.

Ez több, mint amennyi a Visának és a Mastercardnak van együttvéve.

A két társaság ugyanakkor még mindig nem tudta megszerezni az engedélyeket ahhoz, hogy a kínai piacon terjeszkedjen.

Az UnionPay viszont most a mobilfizetési és egyéb digitális megoldások terjedésével komoly versenytársakat kapott Kínában is, az Ant Financial AliPay és a Tencent WeChat Pay megoldása széles körben elterjedt az ázsiai országban. Jelenleg 2 millió ATM-en és 41 millió kereskedőnél lehet UnionPay kártyával fizetni világszerte, az elfogadóhelyek többsége persze Ázsiában, főként Kínában van.

Európában két kibocsátó érdeklődik a kínai kártyák iránt, egyikük virtuális kártyákat bocsátana ki, másikuk pedig egy brit bank, amely betéti kártyákat dobna piacra.