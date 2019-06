Több pénzből erősítik a nemzeti identitást, több jut az üldözött keresztényeknek is

Kedden benyújtották a 2020-as költségvetés tervezetét, amely szerint jövőre kisebb lesz a költségvetés hiánya, több megy családtámogatásra, védelemre, lesz néhány adócsökkentés, a lakossági szuperállampapír miatt jelentősen nőnek a kamatkiadások, és lényegesen nagyobb lesz a tartalék is, a fő számokról itt olvashat többet.

A nagyobb változásokon túl azonban mindig érdemes végigböngészni a kisebb tételeket is, ezekből derül ki ugyanis, hogy milyen apróságokat rejtettek a büdzsébe, milyen szervezeteknek szán több pénzt és kiknek kevesebbet a kormány. Sokszor még be nem jelentett változások, készülő tervek is kiolvashatók bizonyos megfogalmazásokból. A 342 oldalas dokumentumban első átfutásra is akad néhány érdekesség, ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.

Érdekes módon jövőre lényegesen kisebb összegek szerepelnek a "tömeges bevándorlás megfékezése" és "terrorellenes intézkedések" nevű sorokon, előbbinél 737 millió, utóbbinál 862 millió forint van a tervezetben a belügyi tárca alatt, miközben a 2019-es költségvetésben még csak a belügynél 15 és 25 milliárd forint szerepelt ugyanitt, sőt még a honvédelmi tárca is kalkulált ezen felül 14 milliárddal.

Rendhagyó elem a 2020-as büdzsében, hogy a magyar állam fennállása óta ez lehet az első olyan költségvetési dokumentum, amiben szerepel a savköpő menyét kifejezés. A Kétfarkú Kutyapárt pártalapítványát hívják így, a támogatására 41,3 milliót különítettek el.

Az egy évvel ezelőttihez képest kerek 350 millió forinttal több pénzzel gazdálkodhat majd a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala. Ezt szervezetet azért hozta létre a kormány még 2014-ben, hogy feltárja kommunista állambiztonsági múltat Magyarországon, ami azért különösen nehéz feladat, mert éppen a kormánypárt lehetetleníti el évről évre az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát.

Hiába nem lesz választási év a 2020-as, a kormányzati jó hírekről és/vagy a migráció veszélyeiről szóló tájékoztató kampányokat menedzselő, Rogán Antal kommunikációs minisztériumában működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal több támogatást kap, mint idén, 444,2 millióról 635,6 millióra nő a hivatali keret.

Talán nincs jelentősége, de a Nemzeti Vágtának szánt 180 milliós költségvetési támogatás helyett most csak szerepel, hogy "lovassport projektek támogatása". A 185 millióval szereplő idei "Lovas rendezvények és lovassport támogatása" helyére jövőre a "Lovassport és lósport támogatása" kifejezés került.

Nő az üldözött keresztények segítésére fordított költségvetési támogatás, mivel a Hungary Helps program bekerült a Miniszterelnökség állandó finanszírozottjai közé, rögtön 3 milliárd forintos támogatással, és 300 milliós szakmai feladatokra fordítható kerettel. Az üldözött keresztények ösztöndíjprogramjára pedig 920 millió jut 2020-ban. Idén az ösztöndíjakra eredetileg ennek kevesebb mint a harmadát, 300 milliót szántak, ezen kívül pedig mindössze 224 millió forint ment üldözött keresztények segítésére.

A Magyar Falu Programra 90 milliárd megy majd, ebből 50 milliárd útfejlesztésre, 40 milliárd pedig minden más alprogramokra, ami főleg a falusi csok finanszírozását jelenti. Cserébe viszont csökken a Modern Városok Programra költött összeg, az idei 135 milliárd után jövőre csak 85 milliárd lesz.

A Veszprémben megvalósuló Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatot már 2020-ban 5 milliárddal támogatja a kormány. A Nemzeti Kastélyprogramra az idei 4,6 milliárd után jövőre csak 1,1 milliárdot szánnak.

Az idei 106 milliárd után jövőre valamivel kisebb, 77 milliárdos tőkeemelést kap a paksi atomerőmű-bővítésért felelős Paks II. Zrt.

Az Eximbank kamatkiegyenlítésére az idei 20 milliárd után jövőre 19 milliárd megy, és itt is tőkeemelésre kerül sor, erre 7 milliárd forintot szánnak.

A minisztériumok közül a 2020-as költségvetés egyik nagy nyertese a Honvédelmi Minisztérium, ami az idei 512,8 milliárdos kereténél 102 milliárd forinttal több pénzt fog kapni. A legnagyobb vesztes pedig a Pénzügyminisztérium, ami idén még 793 milliárdból gazdálkodott, jövőre viszont már csak 577 milliárd forintot kap.

Lényegesen több majd turisztikai fejlesztésekre, a célirányzat duplázódott: 30 milliárd lesz a 2019-es 15 milliárd után.

A Rákóczi Szövetség 50 millió forintot kapott idén, a tervezet szerint jövőre már 1 milliárd forint jut nekik a központi költségvetésből.

Nemzeti identitás erősítését célzó programokra 6,9 milliárd forintot szán a kormány jövőre, a Magyarságkutató Intézet pedig, amit Kásler Miklós miniszter leginkább az őstörténet megújításával összefüggésben szorgalmazott, 1,335 milliárd forintot kap. A külhoni magyarok hitéleti tevékenységét 500 millió forinttal támogatják majd az adófizetők 2020-ban.

2 milliárdot kap a Kommentár Alapítvány, ők adják ki a Békés Márton nevével fémjelzett Kommentár folyóiratot.

A korábbi gazdaságvédelmi program részeként már bejelentették, hogy támogatni fogják az öntözésfejlesztést, ennek megfelelően megjelenik a tervezetben a nemzeti öntözési központ 285 milliós támogatása, illetve adnak pénzt öntözésfejlesztési feladatokra is.

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány jövőre 75 millió forintot kap a központi költségvetésből az idei 50 millió után.

Nem kis érdekesség, hanem jelentősebb változtatás a 48 milliárdból működtetni tervezett Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat (ELKH), amellyel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) mozgásterét csökkentik, kutatóintézeteit kiemelik, az MTA az ELKH létrehozásával párhuzamosan az idei 56 milliárd forint után jövőre már csak 17 milliárd forintra számíthat. Erről az átalakításról itt írtunk hosszabban.

(Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter átnyújtja a 2020. évi költségvetési törvényjavaslatot Kövér Lászlónak az Országgyűlés elnökének az Országházban 2019. június 4-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)