Bige: Ha jövő hétig nem rendeződik a helyzet, ezt a gyárat bezárjuk

Interjút adott az RTL Klubnak Bige László. A műtrágyakirályként emlegetett Bige az egyik leggazdagabb magyar, ám mostanában nem áll jól a szénája, vele és cégeivel szemben sokasodnak a hatósági fellépések.

Bige László szolnoki gyárát először tavaly novemberben szállta meg több száz rendőr és katasztrófavédő. A rendőrség akkor azt közölte: a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Azóta is folyamatosan vizsgálták a céget. A rendőrök 9-szer, a katasztrófavédők 12-szer voltak kint fél év alatt. Bige László május végén két napot őrizetben is töltött.

A 24.hu pedig azt írta, hogy a hét elején a megyei katasztrófavédelmi hatóság felfüggesztette a Bige Holding szolnoki kénsavgyárának működési engedélyét. A lap szerint a Bige László gyárába tartó kamionos szállítmányoknak is vissza kellett fordulniuk.

Kubola Imre, a Bige Holding Kft. ügyvezetője az RTL Klubnak elmondta, tudomása szerint "eddig semmiféle terhelő, az üzem működésével kapcsolatos olyan tény nem került rögzítésre, ami egy ilyen végkimenetelhez járulhatott volna hozzá."

A katasztrófavédők néhány nappal korábban tartottak ellenőrzést a gyárban. Az RTL-nek azt írták: az ellenőrzés ideje alatt "üzemzavar lépett fel, amelynek következtében mérgező veszélyes anyag került a környezetbe." A gyár ügyvezetője szerint a kénkemencénél volt kisebb szivárgás, ami nem volt veszélyes. Azt állítja: a helyszínen ezt a katasztrófavédők is így látták.

A gyár, ahonnan 40 országba exportálnak, a határozat alapján akár 90 napig is zárva maradhat. A milliárdos vállalkozó a mostani interjúban azt mondta, kisebb szabálytalanságokat találtak csak náluk, ami nem indokolná a gyártás leállítását, "mondvacsinált okokból" léptek. Viszont szerinte ha jövő hét folyamán nem rendeződik a helyzet, akkor vége, be is zárhatják a szolnoki gyárat, és többet nem fog működni. "Akkor majd mindenki nagyon örülhet, tapsolhat" - mondta Bige.